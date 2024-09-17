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ديوان الخدمة ميكنة إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي

9/17/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن ديوان الخدمة المدنية إتمام عملية ميكنة إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي آليا دون ورق على النظام المتكامل بين جهة عمل الموظف مع الإدارات المعنية في ديوان الخدمة المدنية.

ويأتي تطبيق عملية الميكنة انطلاقا من حرص الديوان على أن ينعكس تنفيذ الأعمال آليا بشكل إيجابي على توفير الوقت والجهد ويسهم في أداء أعمال الرقابة والتدقيق على صحة البيانات المعتمدة من الديوان بكل سهولة ويسر، كما سيؤدي إلى تسهيل إجراءات تطبيق سياسة الإحلال بكل الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، ويسهم بصرف المستحقات بعد التأكد من استيفاء كل الالتزامات المالية المستحقة للدولة على الموظف غير الكويتي.

وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على تدريب موظفي الجهات الحكومية على تنفيذ وإنجاز إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عبر النظام المتكامل، فقد قام الديوان اعتبارا من اليوم بتدريب المختصين من الجهات الحكومية لتطبيق الأعمال آليا بما يضمن تمكينهم من التنفيذ وفقا للإجراءات المتبعة.

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