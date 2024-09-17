ديوان الخدمة ميكنة إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية إتمام عملية ميكنة إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي آليا دون ورق على النظام المتكامل بين جهة عمل الموظف مع الإدارات المعنية في ديوان الخدمة المدنية.
ويأتي تطبيق عملية الميكنة انطلاقا من حرص الديوان على أن ينعكس تنفيذ الأعمال آليا بشكل إيجابي على توفير الوقت والجهد ويسهم في أداء أعمال الرقابة والتدقيق على صحة البيانات المعتمدة من الديوان بكل سهولة ويسر، كما سيؤدي إلى تسهيل إجراءات تطبيق سياسة الإحلال بكل الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، ويسهم بصرف المستحقات بعد التأكد من استيفاء كل الالتزامات المالية المستحقة للدولة على الموظف غير الكويتي.
وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على تدريب موظفي الجهات الحكومية على تنفيذ وإنجاز إجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عبر النظام المتكامل، فقد قام الديوان اعتبارا من اليوم بتدريب المختصين من الجهات الحكومية لتطبيق الأعمال آليا بما يضمن تمكينهم من التنفيذ وفقا للإجراءات المتبعة.
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