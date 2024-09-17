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الصحة تبدأ بتطبيق أولوية في مرافقها لـ المتقاعدين

9/17/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
بدأت وزارة الصحة بتطبيق «أولوية» ليستفيد منها «المتقاعدون» في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية. وفي هذا السياق، أعلن مستشفى الأميري عن افتتاح عيادات إضافية خاصة بالمتقاعدين حاملي بطاقة «عافية»، وتشمل العيادات «الباطنية - الجراحة - أمراض القلب»، والتي ستعمل خلال الفترة المسائية.

كما أعلن مستشفى الفروانية من خلال قسم جراحة العظام الذي يرأسه د.محمد مفيد عن بدء تقديم خدمة «أولوية» للمرضى المتقاعدين من خلال استقبال حالات خشونة مفاصل الركبة في عيادة د.مالك الشمري اختصاصي جراحة العظام والمفاصل بمبنى عيادات المستشفى، حيث تم تخصيصها كل يوم أحد وأربعاء، وسيكون العمل بها خلال الفترة المسائية.

من جانبه، أعلن رئيس قسم الصيدلية في مستشفى العدان الصيدلاني حسين العنزي في تصريح لـ «الأنباء»، عن تخصيص شباك خاص لمرضى عافية من «المتقاعدين».

وذكر العنزي أنه تم وضع آلية لصرف الأدوية الخاصة بالمتقاعدين ممن لديهم بطاقة «عافية»، بحيث يجب ان تكون الوصفة وطلب العلاج معتمدين من طبيب المستشفى، مبينا أنه في حال كان العلاج غير موجود في المستشفى يتم طلبه من خلال المستودعات الطبية وفق بروتوكول معتمد.

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