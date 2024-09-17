الصحة تبدأ بتطبيق أولوية في مرافقها لـ المتقاعدين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
بدأت وزارة الصحة بتطبيق «أولوية» ليستفيد منها «المتقاعدون» في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية. وفي هذا السياق، أعلن مستشفى
الأميري عن افتتاح عيادات إضافية خاصة بالمتقاعدين حاملي بطاقة «عافية»، وتشمل العيادات «الباطنية - الجراحة - أمراض القلب»، والتي ستعمل خلال الفترة المسائية.
كما أعلن مستشفى الفروانية من خلال قسم جراحة العظام الذي يرأسه د.محمد مفيد عن بدء تقديم خدمة «أولوية» للمرضى المتقاعدين من خلال استقبال حالات خشونة مفاصل الركبة في عيادة د.مالك الشمري اختصاصي جراحة العظام والمفاصل بمبنى عيادات المستشفى، حيث تم تخصيصها كل يوم أحد وأربعاء، وسيكون العمل بها خلال الفترة المسائية.
من جانبه، أعلن رئيس قسم الصيدلية في مستشفى العدان الصيدلاني حسين العنزي في تصريح لـ «الأنباء»، عن تخصيص شباك خاص لمرضى عافية من «المتقاعدين».
وذكر العنزي أنه تم وضع آلية لصرف الأدوية الخاصة بالمتقاعدين ممن لديهم بطاقة «عافية»، بحيث يجب ان تكون الوصفة وطلب العلاج معتمدين من طبيب المستشفى، مبينا أنه في حال كان العلاج غير موجود في المستشفى يتم طلبه من خلال المستودعات الطبية وفق بروتوكول معتمد.
MENAFN17092024000130011022ID1108685306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.