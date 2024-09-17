الكهرباء استوردت 514620 ميغاواط/ساعة من الربط الخليجي في أغسطس الماضي

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العليكشف التقرير الإحصائي الشهري الأخير لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إجمالي عدد القسائم التي تم تمديد التيار الكهربائي لها والبالغ 1211 قسيمة بحمل إجمالي بلغ 153700.9 كيلوواط خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح التقرير ان قطاع السكن الخاص احتل الصدارة في عدد القسائم التي تم إيصال التيار لها بـ 598 قسيمة ثم القطاع الحكومي بـ 581 قسيمة، واحتل الترتيب الثالث قطاعا السكن الاستثماري والخاص بـ 10 قسائم لكل منها في حين بلغ عدد قسائم القطاع الصناعي 8 قسائم والتجاري 4 قسائم.

وفي سياق منفصل، كشف التقرير عن كمية الطاقة الكهربائية التي استوردتها الشبكة الكهربائية في البلاد من الربط الخليجي الشهر الماضي، حيث بلغت 514620 ميغاواط/ ساعة.

كما تحدث التقرير عن أقصى حمل كهربائي تم تسجيله خلال شهر أغسطس وموسم الذروة بشكل عام وبلغ 17640 ميغاواط يوم 27 أغسطس وهو الأعلى في تاريخ الكويت حتى الآن في حين بلغ أقل حمل كهربائي 11890 ميغاواط يوم 31 من الشهر نفسه.

أما حول المياه فقد أورد التقرير أن أقصى معدل استهلاك يومي للمياه العذبة خلال الشهر بلغ 484 مليون غالون إمبراطوري يوم 1 أغسطس، كما بلغ أقصى مخزون استراتيجي يومي للمياه العذبة 3500.7 مليون غالون إمبراطوري في اليوم نفسه.