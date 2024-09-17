الكهرباء استوردت 514620 ميغاواط/ساعة من الربط الخليجي في أغسطس الماضي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
كشف التقرير الإحصائي الشهري الأخير لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن إجمالي عدد القسائم التي تم تمديد التيار الكهربائي لها والبالغ 1211 قسيمة بحمل إجمالي بلغ 153700.9 كيلوواط خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير ان قطاع السكن الخاص احتل الصدارة في عدد القسائم التي تم إيصال التيار لها بـ 598 قسيمة ثم القطاع الحكومي بـ 581 قسيمة، واحتل الترتيب الثالث قطاعا السكن الاستثماري والخاص بـ 10 قسائم لكل منها في حين بلغ عدد قسائم القطاع الصناعي 8 قسائم والتجاري 4 قسائم.
وفي سياق منفصل، كشف التقرير عن كمية الطاقة الكهربائية التي استوردتها الشبكة الكهربائية في البلاد من الربط الخليجي الشهر الماضي، حيث بلغت 514620 ميغاواط/ ساعة.
كما تحدث التقرير عن أقصى حمل كهربائي تم تسجيله خلال شهر أغسطس وموسم الذروة بشكل عام وبلغ 17640 ميغاواط يوم 27 أغسطس وهو الأعلى في تاريخ الكويت حتى الآن في حين بلغ أقل حمل كهربائي 11890 ميغاواط يوم 31 من الشهر نفسه.
أما حول المياه فقد أورد التقرير أن أقصى معدل استهلاك يومي للمياه العذبة خلال الشهر بلغ 484 مليون غالون إمبراطوري يوم 1 أغسطس، كما بلغ أقصى مخزون استراتيجي يومي للمياه العذبة 3500.7 مليون غالون إمبراطوري في اليوم نفسه.
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