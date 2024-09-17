إقرار واجهة الجهراء البحرية بمساحة 5 5 ملايين م2 وإزالة الشاليهات القائمة



إضافة 15 ألف م2 لاستيعاب الحاجة المستقبلية لأنشطة العربات المتنقلة والمعارض والفعاليات اعتماد مكونات واستعمالات ومساحات البناء في المشروع وتقسيمه لثلاث مناطق A وB وC



بداح العنزي

أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على مشروع واجهة الجهراء البحرية.

وتضمن الرأي الفني التالي:

أولا: الموافقة على تخصيص الموقع الممتد بين حدود محطة الدوحة الغربية من جهة الشرق، وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب والبالغ مساحته 5.794.715م2 لبلدية الكويت حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» شريطة ما يلي:

1 - الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

2 - تخويل الإدارة المختصة بالزحزحة أو تعديل أبعاد أو شكل أو مساحة الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.

3 - الالتزام والعمل بقوانين واشتراطات الهيئة العامة للبيئة، وأن تتم مراجعة الهيئة قبل وأثناء مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية.

4 - التقيد بالدراسة المرورية المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية.

ثانيا: الموافقة على اعتماد المخطط العام التفصيلي للمشروع واعتماد المكونات والاستعمالات ومساحات البناء والمساحات التأجيرية لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء «الكورنيش» والمقسم إلى ثلاث مناطق A وB وC حسب الكروكي والتقارير النهائية المقدمة من قبل الاستشاري المرفقة وشريطة الالتزام بما ورد وفقا لمكونات المشروع.

ثالثا: التنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية بالجهراء، وذلك بناء على الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة.

رابعا: تتم إضافة مساحة تعادل 15000م 2 بحيث تكون هذه المساحات تكفي لاستيعاب الحاجة المستقبلية لأنشطة بسيطة مثل الأنشطة الخاصة بالعربات المتنقلة وأنشطة خاصة بالمعارض والفعاليات ومكائن الخدمات ذات المردود المادي المتنوعة، ويتم استغلالها بعد الحصول على ترخيص من بلدية الكويت، وسيتم استخدام المساحة المطلوبة في المساحات الخضراء والممرات والمناطق المكشوفة ومواقف السيارات في المشروع والغير مستغلة تجاريا.

خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع موقع المشروع.

وقالت م.منيرة الأمير إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب إعادة تنظيم القطعة رقم 14 والتي تشمل عددا من القسائم ومخفر الصالحية، ومرافق عامة بمنطقة القبلة وفق قواعد وشروط القطع التنظيمية، وذلك لحين دعوة ممثلين من إدارة المخطط الهيكلي، وحفظت رد الجهاز التنفيذي على الكتاب المقدم من مختار منطقة فيلكا المستشار علي عبد الوهاب النقي، بشأن استملاك ما تبقى من عقارات جزيرة فيلكا.

وذكرت أن اللجنة أعادت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بشأن مقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء، وعلى الجداول الملحقة به والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 2009/206 وتعديلاته، وذلك للتنسيق مع الاتحاد وتحديث الرد.