بالفيديو وزير التربية بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليقام العالي والبحث العلمي ووزير بالوكالة د.نادر الجلال بجولة تفقدية شملت عددا من التعليم العام لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العملية التعليمية حرصا على متابعة تنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع والتأكد من جاهزية المرافق التعليمية والفصول الدراسية.وهنأ الوزير الجلال بحسب بيان صادر عن وزارة التربية أبناءه الطلاب والطالبات بمناسبة العودة إلى مقاعد الدراسة، قائلا إن «بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق تتجدد فيها الآمال والطموحات وتزرع فيها بذور العلم والمعرفة التي ستثمر مستقبلا واعدا لأبنائنا المتعلمين في جميع المراحل الدراسية».وشدد على أهمية بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة للاستكشاف والتعلم لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم لأنهم عماد المستقبل وأمل الوطن.وأشاد بجهود القطاعات المعنية بعملية الاستعدادات بالوزارة التي عملت بلا كلل خلال الفترة الماضية لضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

كما أشاد بجهود أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والإدارات المدرسية وجميع العاملين، مؤكدا أهمية استمرار تضافر جميع الجهود لتطوير البيئة التعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن الغالي وشعبه الكريم.

هذا، واستقبلت مدارس وزارة التربية بقية طلبة صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية مستكملة قطار العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس الأول بالصف الأول الابتدائي.

وبدأت الدراسة وسط أجواء مناسبة وفرتها الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية أما مدارس رياض الأطفال فتستقبل صباح اليوم الأربعاء متعلميها في جميع المناطق التعليمية.

وقام وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني بجولة تفقدية في مختلف المناطق التعليمية للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال المتعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث اطمأن الديحاني على جاهزية المدارس وانتظام الطلبة فيها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الادارات المدرسية لتهيئة الاجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة.

من جانبها، قالت مديرة مدرسة السرة المتوسطة للبنات فوزية العجمي إن المدرسة استقبلت 443 طالبة مع اطلالة العام الدراسي الجديد 2024/2025 وسط تنظيم تام من الهيئتين التعليمية والإدارية.

وذكرت العجمي أن منطقة العاصمة التعليمية أعدت خطة لعودة الطلبة إلى المدارس، وذلك بتشكيل فريق الاستعداد الذي يشرف على سلامة المرافق المدرسية ونظافة الفصول والمبنى، والتأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة في المدرسة، موضحة أنه تم تجهيز وإعداد العيادة المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت العجمي إلى أن المدرسة بدأت بتوزيع الكتب المدرسية على الطالبات قبل بداية الدوام المدرسي، مضيفة أن الإدارة المدرسية أعدت برنامجا ترحيبيا وترفيهيا خاصا لطالبات الصف السادس لتهيئتهن للمدرسة وللمرحلة الانتقالية الجديدة، وذلك بعمل عدة فقرات ومسابقات تشجيعية، بالإضافة إلى جولة تفقدية في مرافق المدرسة.

كما استقبلت مدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة للبنات طالباتها بأجواء مليئة بالتفاؤل والبهجة وسط تنظيم من المعلمات والإداريات للمسابقات والفعاليات التربوية والتعليمية بطابع ترفيهي مميز وبمشاركة وتعاون مع أفراد من وزارة الداخلية.

بدورها، ذكرت مديرة المدرسة مها محسن المطيري حول استقبال إدارة المدرسة للعام الدراسي الجديد أنه كان على أعلى المستويات من التنظيم والتجهيز، من حيث جودة الصيانة كالتمديدات الإنشائية والكهربائية، فضلا عن متابعة فاعلية تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما قالت المطيري: إننا حرصنا أشد الحرص على توفير بيئة آمنة محفزة ومشجعة على التعليم، كتدريب المعلمات على مهارات التعليم العالي التي تسهم في تطوير قدرات الطالبات العلمية.

وأشارت المطيري إلى وضع الخطط الدراسية مسبقا، بالإضافة إلى إعداد ورسم الأهداف التربوية التي من شأنها رفع مستوى التحصيل العلمي والدراسي للطالبات وغرس القيم الإيجابية في نفوسهن، من خلال المشاركة الفاعلة في النشاطات والمسابقات المحلية والدولية التي تعمل على تعزيز الثقة بالنفس والطموح، متمنية لهن عاما دراسيا حافلا بالعطاء والعمل والتميز.

توحيد امتحانات نهاية الفترتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني للمرحلة المتوسطة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري عن توحيد الامتحانات للمواد الدراسية لنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني والدور الاستثنائي للمرحلة المتوسطة على مستوى وزارة التربية للعام 2024/2025.

وقال الظفيري، في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وموجهي المواد الدراسية، انه في سياق تطوير العملية التربوية والتعليمية وانطلاقا من تحقيق مبدأ العدالة، وتوحيد قياس مستوى المتعلمين في جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي، حيث تم أخذ آراء أهل الميدان التربوي وأسوة بالمرحلة الثانوية في صفوف النقل العاشر الحادي عشر بقسميه، فسيتم العمل على توحيد الامتحانات لجميع المواد الدراسية لنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني والدور الاستثنائي للمرحلة المتوسطة على مستوى وزارة التربية للعام 2024/2025.