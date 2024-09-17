بالفيديو وزير التربية بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
قام وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ووزير التربية
بالوكالة د.نادر الجلال بجولة تفقدية شملت عددا من مدارس
التعليم العام لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العملية التعليمية حرصا على متابعة تنفيذ السياسات التعليمية على أرض الواقع والتأكد من جاهزية المرافق التعليمية والفصول الدراسية.
وهنأ الوزير الجلال بحسب بيان صادر عن وزارة التربية أبناءه الطلاب والطالبات بمناسبة العودة إلى مقاعد الدراسة، قائلا إن «بداية العام الدراسي فرصة جديدة للإنجاز والتفوق تتجدد فيها الآمال والطموحات وتزرع فيها بذور العلم والمعرفة التي ستثمر مستقبلا واعدا لأبنائنا المتعلمين في جميع المراحل الدراسية».
وشدد على أهمية بذل الجهد واستغلال الإمكانات المتاحة للاستكشاف والتعلم لتطوير مهارات الطلبة وقدراتهم لأنهم عماد المستقبل وأمل الوطن.
وأشاد بجهود القطاعات المعنية بعملية الاستعدادات بالوزارة التي عملت بلا كلل خلال الفترة الماضية لضمان استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
كما أشاد بجهود أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والإدارات المدرسية وجميع العاملين، مؤكدا أهمية استمرار تضافر جميع الجهود لتطوير البيئة التعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات الوطن الغالي وشعبه الكريم.
هذا، واستقبلت مدارس وزارة التربية بقية طلبة صفوف المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية مستكملة قطار العام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس الأول بالصف الأول الابتدائي.
وبدأت الدراسة وسط أجواء مناسبة وفرتها الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها بعد انتهاء العطلة الصيفية أما مدارس رياض الأطفال فتستقبل صباح اليوم الأربعاء متعلميها في جميع المناطق التعليمية.
وقام وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني بجولة تفقدية في مختلف المناطق التعليمية للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال المتعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث اطمأن الديحاني على جاهزية المدارس وانتظام الطلبة فيها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الادارات المدرسية لتهيئة الاجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة.
من جانبها، قالت مديرة مدرسة السرة المتوسطة للبنات فوزية العجمي إن المدرسة استقبلت 443 طالبة مع اطلالة العام الدراسي الجديد 2024/2025 وسط تنظيم تام من الهيئتين التعليمية والإدارية.
وذكرت العجمي أن منطقة العاصمة التعليمية أعدت خطة لعودة الطلبة إلى المدارس، وذلك بتشكيل فريق الاستعداد الذي يشرف على سلامة المرافق المدرسية ونظافة الفصول والمبنى، والتأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة في المدرسة، موضحة أنه تم تجهيز وإعداد العيادة المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشارت العجمي إلى أن المدرسة بدأت بتوزيع الكتب المدرسية على الطالبات قبل بداية الدوام المدرسي، مضيفة أن الإدارة المدرسية أعدت برنامجا ترحيبيا وترفيهيا خاصا لطالبات الصف السادس لتهيئتهن للمدرسة وللمرحلة الانتقالية الجديدة، وذلك بعمل عدة فقرات ومسابقات تشجيعية، بالإضافة إلى جولة تفقدية في مرافق المدرسة.
كما استقبلت مدرسة أم كلثوم بنت عقبة المتوسطة للبنات طالباتها بأجواء مليئة بالتفاؤل والبهجة وسط تنظيم من المعلمات والإداريات للمسابقات والفعاليات التربوية والتعليمية بطابع ترفيهي مميز وبمشاركة وتعاون مع أفراد من وزارة الداخلية.
بدورها، ذكرت مديرة المدرسة مها محسن المطيري حول استقبال إدارة المدرسة للعام الدراسي الجديد أنه كان على أعلى المستويات من التنظيم والتجهيز، من حيث جودة الصيانة كالتمديدات الإنشائية والكهربائية، فضلا عن متابعة فاعلية تشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما قالت المطيري: إننا حرصنا أشد الحرص على توفير بيئة آمنة محفزة ومشجعة على التعليم، كتدريب المعلمات على مهارات التعليم العالي التي تسهم في تطوير قدرات الطالبات العلمية.
وأشارت المطيري إلى وضع الخطط الدراسية مسبقا، بالإضافة إلى إعداد ورسم الأهداف التربوية التي من شأنها رفع مستوى التحصيل العلمي والدراسي للطالبات وغرس القيم الإيجابية في نفوسهن، من خلال المشاركة الفاعلة في النشاطات والمسابقات المحلية والدولية التي تعمل على تعزيز الثقة بالنفس والطموح، متمنية لهن عاما دراسيا حافلا بالعطاء والعمل والتميز.
توحيد امتحانات نهاية الفترتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني للمرحلة المتوسطة
عبدالعزيز الفضلي
أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري عن توحيد الامتحانات للمواد الدراسية لنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني والدور الاستثنائي للمرحلة المتوسطة على مستوى وزارة التربية للعام 2024/2025.
وقال الظفيري، في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وموجهي المواد الدراسية، انه في سياق تطوير العملية التربوية والتعليمية وانطلاقا من تحقيق مبدأ العدالة، وتوحيد قياس مستوى المتعلمين في جميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الخاص والنوعي، حيث تم أخذ آراء أهل الميدان التربوي وأسوة بالمرحلة الثانوية في صفوف النقل العاشر الحادي عشر بقسميه، فسيتم العمل على توحيد الامتحانات لجميع المواد الدراسية لنهاية الفترتين الدراسيتين الأولى والثانية والمنهج الكامل والدور الثاني والدور الاستثنائي للمرحلة المتوسطة على مستوى وزارة التربية للعام 2024/2025.
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