إسرائيل تنفذ خرقا أمنيا غير مسبوق في لبنان بتفجير متزامن لأجهزة البيجر

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكـد أن مصدر أجهزة الاتصال شركة إيرانية و«الشاباك» استطاع اختراقها



بيروت ـ ناجي شربل وبولين فاضل

اعاد عدد الضحايا، الذين سقطوا في تفجيرات استهدفت بعد ظهر أمس أجهزة اتصالات من طراز «بيجر» في بيروت ومناطق في الجنوب والبقاع وامتدت إلى سورية، الى الأذهان صورة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، حيث، أصيب أكثر من 3000 شخص بينهم ما يزيد على

200 حالة حرجة،وأعلن عن مقتل

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اشخاص لكن ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة يؤشر إلى احتمال الوصول إلى عدد كبير من الوفيات يفوق الحصيلة الأولية التي أعلن عنها، في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية «بيجر» يحملها عناصر وقياديون من حزب الله في عدة مناطق بين لبنان وسورية، فيما وصفه مسؤول كبير سابق بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، بأنه «اختراق أمني استخباري غير مسبوق» بينما اشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أنه من المحتمل أن تكون الأجهزة ملغومة بمتفجرات لم تتجاوز ٢٠ غراما.

وحمــل «حــزب الله» إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان والذي طال المدنيين أيضا، متوعدا بالرد.

وسيدون تاريخ 17 سبتمبر في يوميات المآسي اللبنانية، بعد اكتظاظ المستشفيات في كل المناطق اللبنانية بالمصابين، وإطلاق صرخات استغاثة إلى المواطنين للتبرع بالدماء، والى توفير طواقم طبية، وما تحتاج إليه حالات مئات الجرحى من علاجات متقدمة، في ضوء الحاجة إلى عمليات بتر لأطراف مختلفة لدى كل مصاب!

يوم مهول بدأ قبل ظهر أمس، بنقل عدد من المواطنين أنباء عن انفجارات متفرقة ضربت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت. بدأ الرقم عند خمسة، قبل ان يتسع سريعا، ويتبين ان اختراقا أمنيا كبيرا حصل لأجهزة تلقي إشعارات من متصلين، وكانت تستخدم في القسمين الأول والثاني من تسعينيات القرن الماضي، وبقيت حصرا على أطباء في المستشفيات وخبراء حوادث السير المرورية.

سريعا راحت تتضح حقيقة الأرقام، التي تخطت الـ 1200 قبل الخامسة والنصف عصرا. وتأكد ان أفرادا من «حزب الله» أصيبوا لاعتمادهم هذه الأجهزة، وصدرت الدعوات إلى المواطنين، وخصوصا حاملي الأجهزة للتخلص منها. وأفيد عن وقوع حوادث متفرقة، لم يتم التأكد منها، كعمليات استهداف سيارات عسكرية تابعة لـ «الحزب».

ولاحقا، أفيد بأن «الحزب» استقدم كمية كبيرة من هذه الأجهزة حديثا ووزعها على أفراده لتفادي الملاحقة الإسرائيلية، إلا ان العملية تركت صدى كبيرا لجهة عدد الضحايا بين قتلى وجرحى و«معطوبين» (فقدوا أطرافا) ووقوع إصابات في صفوف قياديين، إضافة إلى السفير الإيراني مجتبى أماني، الذي أصيب مع عدد من العاملين في مبنى السفارة في بئر حسن، وقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه «بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه».

في أي حال، رفعت انفجارات يوم أمس مستوى المواجهة بين إسرائيل وحزب الله إلى مرحلة متقدمة غير مسبوقة. والسؤال المطروح: ماذا بعد؟ وكيف سيرد الحزب؟

هذا وأعلنت القناة ١٤ في التلفزيون الإسرائيلي أنه ابتداء من الليلة (أمس) سينتقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية مع لبنان.

وفي معلومات ميدانية من الضاحية الجنوبية والمناطق، ان المصابين يشكلون العساكر من فئة صفوف متقدمة بمراتب عليا، بعضهم يعمل في حقل الاتصالات والهندسة وشؤون أخرى، ويتواجد في غير خطوط الجبهة. ونجا من كان الجهاز بعيدا منه أثناء تأديته فروض الصلاة على سبيل المثال، ولم تكشف تفاصيل عن هوية المصابين، وان كان تأكد سقوط نجل النائب علي عمار.

كما تحدثت معلومات عن تفجير الأجهزة من الطراز الجديد، المزودة ببطاريات ليثيوم، في حين لم يتم اختراق الأجهزة ذات الأنظمة القديمة.

وإلى جانب مقتل نجل نائب حزب الله علي عمار مهدي، أفيد لاحقا عن إصابة نجل النائب في الحزب حسن فضل الله، واثنين من أبناء القيادي في الحزب وفيق صفا وهو رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله».

وقررت حكومة تصريف الأعمال ـ التي كانت مجتمعة قبل وقوع العملية ـ إبقاء جلساتها مفتوحة، وأدانت الفعل الإجرامي الإسرائيلي معلنة أنها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الدول المعنية.

وفي المواقف من العملية، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد لقائه السفير السعودي وليد بخاري في معراب، «أشد الأسف والحزن على ما حدث، الآلاف في المستشفيات، هذا ليس الوقت لنحكي سياسة».

من جهته، كتب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر منصة «إكس»: «الضربة اللي ما بتكسرك بتقويك. وكل اعتداء مهما بلغ حجمه يزيد المقاومة إصرارا وعزيمة».

وكتب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على منصة «إكس»: «في السياسة نختلف او نتفق، اما في مواجهة العدو فنقف إلى جانبكم من دون تردد. أمنكم من أمننا، ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار. ندعو أهلنا للتضامن، ولنجدة أي مصاب او محتاج. قلوبنا معكم وصلواتنا للجرحى، رحم الله الشهداء وحمى لبنان من أذى اعدائه».

النائب علي عمار وفي أول تعليق له بعد استشهاد نجله مهدي، قال «لنا يوم مع هذا العدو والأيام بيننا. وما حصل هو بمنزلة عدوان إسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها». إسرائيليا، قال القائد الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة، وإنه جهز لهذه لعملية منذ فترة.

في غضون ذلك، اعتبر مسؤول كبير سابق بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن تفجير أجهزة اتصال خاصة بمئات العناصر من حزب الله اختراق أمني استخباري غير مسبوق، حسبما نقلت عنه قناة «الجزيرة».

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الأمن القومي طلب من الوزراء الامتناع عن الإدلاء بتصريحات بشأن الأحداث في لبنان.

وذكرت الهيئة أن حزب الليكود حظر على أعضائه الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات بشأن الأحداث في لبنان. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن «مصدر أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في لبنان هو شركة إيرانية والشاباك استطاع اختراقها والوصول إليها وتفجيرها».





ليل الضاحية مختلف وانتشار شبان من "أمل" في شوارع العاصمة وعدة مناطق

معلومات لـ"الأنباء": غالبية المصابين من الإداريين في حزب الله "والعسكر لا يستعمل هذه الأجهزة"

بيروت : بين الساعات الاخيرة من ليل الثلاثاء والساعات الاولى من فجر الاربعاء، شهدت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت عمليات مغادرة على نطاق واسع لعدد من السكان.

وانتشر شبان من حركة "أمل" على الارض في الضاحية والجنوب وعدد من احياء العاصمة بيروت، تعويضاً للنقص في صفوف شباب "حزب الله" جراء الضربة الإسرائيلية الكبرى التي استهدفتهم بعد ظهر الثلاثاء، بتفجير اجهزة اتصالات لاسلكية من نوع "بيجر"، ما أوقع رقماً كبيراً من الجرحى وصل الى اكثر من 4 آلاف، حالة المئات منهم حرجة، واحتاجوا الى عمليات جراحية لبتر اطراف واعضاء من اجسادهم.

ساعات الليل والفجر شهدت اكتظاظاً على أبواب المستشفيات، وصولاً الى تلك الواقعة على مداخل العاصمة في الدورة شرق بيروت، مستشفى مار يوسف، حيث انتشر جنود من الجيش اللبناني بكثافة.

وكانت وحدات الجيش سارعت الى اتخاذ إجراءات عملانية بفتح الطرقات لنقل المصابين من الضاحية الى مستشفيات في بيروت والمناطق.

في حين اندفع المواطنون من كافة المناطق اللبنانية وخصوصاً من الشمال للتبرع بالدم، وكذلك توجهت طواقم طبية من مناطق بعيدة الى مستشفيات في العاصمة والمناطق.

"الوضع مقلق" عبارة رددها شبان تجمعوا على طريق مطار بيروت الدولي، لجهة مداخل الضاحية في منطقة برج البراجنة.

فيما علقت الدروس في المدارس والجامعات الاربعاء، واعلن الاتحاد العمالي العام الاضراب، ولقيت دعوته تأييداً واسعاً من كافة القطاعات.

الضاحية ومناطق عدة لم تنم، كذلك لم تغب الطائرات الإسرائيلية عن سماء المنطقة.

وحصلت "الأنباء" على معلومات ميدانية، مفادها ان غالبية المصابين من الاداريين في "حزب الله"، ذلك "ان العسكر لا يستعمل هكذا نوع من وسائل الاتصالات"، بحسب عدد من الشبان المنتمين والمناصرين لـ"الحزب".