اعتبرها بسيطة.. لدغة (الأرملة الكاذبة) تهدد حياة مواطن بريطاني

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحولت لدغة عنكبوت الأرملة السوداء إلى أزمة طبية حادة بالنسبة لمواطن بريطاني من جزر سيلي يبلغ من العمر 59 عاما.

وعانى ناجيل هانت، من حالة تهدد حياته بعد أن تطورت لدغة عنكبوت في معدته إلى عدوى شديدة.

بدأت المحنة عندما رفض السيد هانت الاعتراف في البداية بخطورة اللدغة واعتبرها تهيجا بسيطا، وفي غضون أيام بدأ يعاني من أعراض عنيفة ولاحظ أن موقع اللدغة كان يزداد سوءا.

وعلى الرغم من العلاجات الأولية في الصيدليات المحلية، تدهورت حالة السيد هانت بسرعة، مما دفعه إلى طلب الرعاية في المستشفى.

وكشفت الاختبارات أن السيد هانت كان يعاني من التهاب اللفافة الناخر، المعروف باسم "مرض أكل اللحم"، وهو عدوى نادرة ولكنها خطيرة تدمر الجلد والأنسجة الرخوة، وتتطلب هذه الحالة الشديدة إجراء جراحة فورية لإزالة الأنسجة الميتة وعلاجًا مكثفًا بالمضادات الحيوية.

وفي معرض تأمله لتجربته، قال هانت في تصريحات صحفية: "لو لم أطلب المساعدة الطبية في غضون ستة إلى عشرة أيام، لكنت قد مت، وكان التدهور السريع من حالة صحية إلى حالة حرجة مخيفًا".

وقد تبين أن العضة كانت من عنكبوت الأرملة الكاذبة أو العنكبوت البني الناسك، وكلاهما ليسا من الأنواع الأصلية في المملكة المتحدة.

وقد تم إدخال الأرامل الكاذبة من جزر الكناري وماديرا، في حين تدخل العناكب البنية الناسكة أحيانًا إلى المملكة المتحدة عبر الواردات من أمريكا الشمالية.

لدغة عنكبوت الأرملة الكاذبة كادت أن تنهي حياة مواطن بريطاني

ورغم من طبيعة العدوى المهددة للحياة التي أصيب بها السيد هانت، إلا أنه ممتن لكونه على قيد الحياة ويحث الآن الآخرين على توخي الحذر بشأن لدغات العناكب. ونصح: "أريد فقط تذكير الناس بالحذر من العناكب وطلب الرعاية الطبية على الفور في حالة التعرض للدغة".

تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعامي 2022 و2023 إلى أن 11 فردا احتاجوا إلى العلاج في المستشفى بسبب لدغات العنكبوت السامة في إنجلترا، ولا يشمل ذلك حالات مثل حالة السيد هانت حيث أدت العدوى من اللدغة إلى مضاعفات شديدة.

ويواصل هانت تعافيه من خلال الفحوصات الطبية المنتظمة والعناية بالجروح، على أمل التعافي التام مع تحذير الآخرين من المخاطر المحتملة لدغات العنكبوت.