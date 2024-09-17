تريم مطر: المدارس مناجم مواهب لتطوير الشطرنج في دولة الإمارات

دشن اتحاد الإمارات للشطرنج أول نادٍ شطرنجي مقره نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج كعضو عامل في منظومة شطرنج دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى نشر اللعبة في المدارس لتكون مناجم لاكتشاف المواهب وصقلها وتطويرها وتكون نواة لأبطال المستقبل.

مدرسة الشارقة

وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن تدشين نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج يأتي في إطار الخطوات الاستراتيجية التي استهلها الاتحاد في السنوات الماضية بعقد اتفاقيات تعاون وتوأمة ومشاركة مع وزارة والتعليم، وكانت ثمرتها برنامجاً طموحاً «معلم شطرنج في كل مدرسة» ونجح في اكتشاف العشرات من أبطال الشطرنج في مختلف مدارس دولة الإمارات.

الخطوة الثانية

وتأتي الخطوة الثانية من البرنامج في تشجيع المدارس على الانضمام إلى ركب اتحاد الإمارات للشطرنج بأن تكون كل مدرسة عبارة عن نادٍ ينتسب إلى اتحاد الإمارات للشطرنج.

تعاون كبير

وثمن تريم مطر تريم، التعاون الكبير الذي وجده اتحاد الشطرنج من قبل إدارة المدرسة، حيث تم توفير كل المعايير والضوابط التي تم على إثرها تدشين النادي ليعتبر عضواً عاملاً في منظومة اتحاد الإمارات للشطرنج يحق له المشاركة في جميع البطولات والمسابقات والفعاليات الشطرنجية اعتباراً من 14 يونيو الماضي.

دعوة ومشاركة

ودعا تريم، كافة الشركات والمؤسسات الوطنية والعاملة في الدولة إلى الانضمام إلى ركب اتحاد الشطرنج لأن القانون يسهل لهم هذا الأمر وتكون شركاتهم أندية عاملة في اتحاد الإمارات للشطرنج، كما شدد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الدول العربية ودولة الإمارات لا تقل شأناً عن الدول الغربية التي تهيمن على منظومة الشطرنج العالمية لا لشيء إلا أنها تهتم بالمواهب وتوفر لها الإمكانيات لتتطور وترتقي في سلم البطولات.

دعم عربي

وأكد تريم مطر تريم، أن إطلاق نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج، تم بحضور ومشاركة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة للشطرنج، حيث سيكون هناك اهتمام واستراتيجية مماثلة على المستوى العربي تنطلق من دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون في دول: الجزائر، تونس، السودان لتعم كل دول الوطن العربي.

انطلاقة رسمية

من جانبها، توجهت فاطمة فواز رئيس مجلس إدارة نادي مدرسة الشارقة الأمريكية للشطرنج، بالشكر إلى تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج للاعتراف بالمدرسة كنادٍ عامل في الاتحاد ومثمنة الدعم اللوجستي والفني الكبير الذي قدموه لهم طوال الفترة الماضية قبل التدشين الرسمي الذي تم أمس وبه تكون الانطلاقة الرسمية في تنظيم الفعاليات والبطولات الشطرنجية، فضلاً عن المشاركة بتنافسية في جميع البطولات والمسابقات التي ينظمها الاتحاد على مدار العام.



