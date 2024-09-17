النصر وبني ياس.. بروفة ناجحة قبل عودة الدوري

تعادل بني ياس والنصر سلباً في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب ((السماوي)) بالشامخة في أبوظبي، ضمن تحضيراتهما استعداداً لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت الودية كبروفة أخيرة للفريقين قبل العودة إلى المنافسات المحلية، بإقامة الجولة الثالثة من الدوري، حيث يلتقي بني ياس على ملعبه مع عجمان بعد غد الجمعة، ويحل النصر ضيفاً على الوصل على ملعب ((الإمبراطور)) في زعبيل يوم السبت المقبل، في ديربي من العيار الثقيل بين الفريقين.

تجربة

واطمأن الجهازان الفنيان لبني ياس والنصر بقيادة البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب ((السماوي))، والهولندي شرودر مدرب ((الأزرق)) على جاهزية اللاعبين، حيث دفع كلاهما بأغلب عناصر التشكيلة الأساسية في بداية اللقاء باعتبارها تجربة قوية قبل المواجهات الرسمية.

ولعب سوزا بالركائز الأساسية في بداية المباراة بتواجد فهد الظنحاني في حراسة المرمى، وللدفاع خميس صالح إسماعيل، وحسن المحرمي وأندريه بوركا وجواو فيكتور، وفواز عوانة وبيبي باوزا، وإسحاق تشيبانغو، ولازار ماركوفيتش وسهيل النوبي ويوسف نياكاتي.

بينما شهدت تشكيلة ((العميد)) البدء بعبدالله التميمي، غوستافو أليكس، غلوبير ليما، حسين مهدي، ليروي فير، يوسف العامري، مروان أزركان، فيليب مارينس، مانولو غابياديني، عثمان بوسعيد، عبدالله توري.

مشاركة

كما خاض الفريقان ودية أخرى عقب المباراة التي شهدت مشاركة الأساسيين، وذلك بمشاركة العناصر الاحتياطية والشابة، وانتهت أيضاً بالتعادل السلبي.وكان بني ياس والنصر التقيا في الجولة الثانية من الدوري، وحسمها ((العميد)) بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النصر صدارة الدوري بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الشارقة وشباب الأهلي والوحدة، بفوزه 5 - 1 على العروبة و4 - 1 على بني ياس، بينما يحتل السماوي المركز السابع بثلاث نقاط بالفوز على الجزيرة 2 - 0 في الجولة الأولى، والخسارة في الثانية من النصر.