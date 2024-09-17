850 لاعباً في مونديال بناء الأجسام بالفجيرة أكتوبر المقبل

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام للهواة والمحترفين ((مستر اند مس وورلد)) الفجيرة 2024، عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر المقبل في مجمع زايد بالفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام، وتستهدف اللجنة العليا المنظمة مشاركة 850 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في البطولة.

ووجه عبدالله الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للرعاية الكريمة والرؤية الثاقبة لسموه مما قاد لنقلة نوعية مميزة في جميع الرياضات ومنها في بناء الأجسام، مثمناً دعم الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة والتوجيهات الكريمة التي قادت إلى أن تصبح بطولات بناء الأجسام في الفجيرة ذات طابع عالمي ومميز.

وقال: لن ندخر جهداً للمساهمة في إنجاح النسخة 24 من بطولة الفجيرة لبناء الأجسام متمنين النجاح للجميع. من جهته، كشف المهندس محمد بن ماجد، عن أن اللجنة المنظمة سجلت نحو 760 لاعباً ولاعبة منهم 231 في المحترفين و347 في الهواة و182 من السيدات، وأن التسجيل لا يزال مفتوحاً حيث ينتظر أن يزداد العدد ليصل إلى 850 مشاركة.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة لنخبة من الحكام الدوليين إضافة إلى محكمي بناء الأجسام المعتمدين من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بينما ستكون الجوائز مجزية وترصد لأول مرة على مستوى البطولات إضافة إلى 15 بطاقة احتراف لافتاً إلى أن الدخول سيكون مجاناً لجمهور البطولة.

وأكد فيصل الزعابي مشاركة 4 من لاعبي منتخبنا ضمن فئة المحترفين للعبة بناء الأجسام، وسيكون التسجيل في يوم 3 أكتوبر للهواة ويوم 4 للمحترفين.