«دبي للسلة» يعلن عن تشكيلة فريقه

تم الإعلان عن تشكيلة فريق نادي دبي لكرة السلة، النادي الاحترافي الذي تأسس حديثاً، وذلك قبل مشاركته التاريخية في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في نادي شباب الأهلي بحضور علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وديجان كامينياسيفتش، المدير العام والمؤسس المشارك لنادي دبي لكرة السلة، ويوريتشا جوليماش، المدرب الرئيسي، وقائد الفريق كليمن بيربليتش.

وأوضح علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، إن إضافة نادي دبي لكرة السلة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي، وقال: هذا إنجاز تاريخي، وأود أن أشكر كل من ساهم في تأسيس النادي، نحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات لرياضة كرة السلة في دبي، ومن المؤكد أن وجود هذا الفريق هنا سيعزز من مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة على مستوى العالم.

ويقود دايفس بيرتانز، نجم دوري NBA السابق، تشكيلة الفريق القوي الذي يضم لاعبين من الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن وتركيا ولاتفيا، والذين لعب العديد منهم لفترة طويلة في أوروبا والولايات المتحدة.