القلمون اللبناني بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024

توج فريق القلمون اللبناني بلقب بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ((أم الإمارات))، وبتوجيهات من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وجاء تتويج القلمون بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق فتيات العيون الكويتي، مساء أول من أمس، بثلاثة أشواط دون رد، بنتيجة 25 - 19، 25 - 22، و25 - 16، وأحرز فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة الميدالية البرونزية والمركز الثالث، بعد فوزه على فريق 6 أكتوبر المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية هذه البطولة، التي أصبحت منصة رائدة لدعم وتطوير الرياضة النسائية في المنطقة، وقالت: ((نحن سعداء للغاية بنجاح النسخة الحالية من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات. لقد شهدنا أداء استثنائياً من جميع الفرق المشاركة، وكان لفريق القلمون اللبناني نصيب الفوز بالبطولة عن جدارة بعد تقديمه مستوى مميزاً طوال المنافسات)).

وأضافت: ((إن النجاح الذي حققته هذه البطولة يعكس التزام الأكاديمية بدعم المرأة الرياضية وتمكينها في كل المجالات. كما أن الحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الواسع يعكسان مدى أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير القدرات الرياضية لدى السيدات، وتعزيز مكانة الرياضة النسائية في المشهد الرياضي المحلي والإقليمي)).

وشكلت البطولة، التي نظمتها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، فرصة مهمة للسيدات لتطوير مهاراتهن في رياضة الكرة الطائرة.