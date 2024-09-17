عثرة العين أمام السد.. غضب عيناوي على كريسبو

أثار التعادل الذي خرج به العين من مباراته أمام ضيفه السد القطري، أول من أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار الفريق أبطال آسيا للنخبة، قلق أنصار الفريق، خصوصاً بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر به عدد من لاعبي الفريق مثل كوامي وبندر الأحبابي ومحمد عباس وسفيان رحيمي.

واعتبرت الجماهير العيناوية نتيجة التعادل بمثابة الخسارة، وطالبت بالتجويد والارتقاء لمستوى المنافسة برغم أن الفرصة ما زالت كبيرة ومواتية للذهاب إلى أبعد مراحل المنافسة.خرج نحو 19 ألف عيناوي حضروا المباراة من المدرجات أغلبهم غير مقتنع بالأداء والنتيجة، وألقى معظمهم باللائمة على المدرب كريسبو، باعتبار أنه المسؤول الأول عما اعتبرته إخفاقاً في المهمة الأولى، كما طالت الانتقادات عدداً من لاعبي الفريق الذين ظهروا في المباراة بأقل من المستوى المتوقع.

إخفاق

ورغم سيطرته على المباراة بنسبة تجاوزت 60 % غير أن العين أخفق في ترجمة أفضليته بسبب تراجع المردود البدني والفني لعدد من لاعبيه الذين اعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني كريسبو، على مستوى الأساسيين والبدلاء، ولم ينجح رحيمي في الإفلات من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه الدفاع السداوي.

وخذلت اللياقة البدنية الظهير الأيسر أريك الذي تم استبداله في الشوط الثاني، وظهر لاعب متوسط الميدان محمد عباس بعيداً عن مستواه، فيما أصيب زميله يحيى نادر وغادر الملعب بعد مرور نصف الساعة، وكرر المدافع كوامي أخطاءه الكارثية أمام المرمى، ولم يكن قائد الفريق الأحبابي بأقل منه في ارتكاب الأخطاء، بينما لم يقدم البدلاء الإضافة المأمولة للعين في المباراة.

رجل المباراة

استحق بلاسيوس لقب رجل المباراة بعد المردود المتميز الذي قدمه طوال زمن المواجهة وهو يصول ويجول بالطول والعرض في أرضية الملعب مدافعاً ومهاجماً حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل بتسديدة خادعة من خارج منطقة العمليات، كما ظهر بارك بصورة متميزة هو الآخر في اللقاء برغم مشاركته في الخطأ الذي جاء منه هدف السد القطري.

وبتعادله أصبح العين في المركز الرابع خلف استقلال طهران المتصدر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الغرافة القطري، والأهلي السعودي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر بفوزه على برسيبلويس الإيراني، والسد القطري ثالثاً، وينتظر أن تكون لعبت أمس المباريات الأربع المتبقية في الجولة الأولى.

حيث يتنافس 12 فريقاً من مجموعة غرب القارة على 8 مقاعد مفضية للدور ثمن النهائي، حيث تلعب الفرق الثمانية الأولى بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 4 فرق إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية.

نستحق الفوز

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة، غير أنه استقبل هدفاً من خطأ فردي، قبل أن يعود في الشوط الثاني ليظهر شخصيته القوية ويحرز هدف التعادل.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن قرار إبقائه على المهاجم التوغولى لابا كودجو على دكة البدلاء حتى الشوط الثاني هو قرار فني اتخذه لأنه مطالب بوضع الاستراتيجية المناسبة لكل مباراة على حده، لافتاً إلى أن العين وخلال شوط اللعب الأول فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب، وكان الشوط الثاني هو الوقت المناسب للدفع بلابا، وأضاف: قدمنا كل شيء في المباراة وكنا نحتاج إلى عامل الحظ، وأحياناً تحدث مثل تلك الأمور في عالم كرة القدم.

الأفضل

بدوره، أكد لاعب فريق نادي العين، ماتياس بلاسيوس، المتوج بلقب رجل المباراة، عدم سعادته بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة، وقال: كنا نستحق أفضل منها قياساً بالأداء الذي قدمناه، غير أنني راضٍ بالتأكيد على ما قدمته والمساهمة في إدراك التعادل، ونتطلع إلى الأفضل خلال مبارياتنا المقبلة من المسابقة.

وأضاف: أشكر جمهور العين على مساندتي ودعمي في كل الأوقات الصعبة، وكذلك أشكر الجهازين الفني والإداري على الثقة والدعم الدائم، وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي من أجل العين وجماهيره، وأعتقد أنني حالياً أمر بمرحلة جيدة، وأتمنى التوفيق لي وزملائي بالفريق.