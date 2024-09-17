200 لاعبة من 20 جنسية في النسخة الثالثة للدوري السعودي للسيدات

يستعد السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، إلى الوصول لآفاق جديدة مع عودة الحياة إلى المسابقة انطلاقاً من 27 سبتمبر الجاري، وتشهد النسخة الثالثة من الدوري، إقامة 90 على مدار 18 أسبوعاً، بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من 20 جنسية.

وقبل انطلاقة الموسم الجديد، يشهد الدوري السعودي الاحترافي للسيدات، انضمام أكثر من 15 لاعبة دولية جديدة إلى الأندية العشرة، ويعد تدفق المواهب الدولية إلى المسابقة، شهادة على نمو النسائية في السعودية، بعد مشاركة النصر في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال آسيا للسيدات في أغسطس الماضي.

وتدعو حملة انطلاق الموسم الجديد بعنوان ((شاهدنا نلعب))، مشجعي كرة القدم للاحتفال بكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، مع ظهور جيل جديد من المشجعين، بما في ذلك 77 ألف لاعبة في دوري المدارس الوطنية، كما يوفر الدوري الممتاز للسيدات للمشجعين لحظات لا تنسى طوال الموسم الجديد.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: فخورون بنمو كرة القدم النسائية، ومتحمسون لرؤية عودة الدوري الممتاز للسيدات، والواضح أن استثمار الاتحاد في كرة القدم النسائية يؤتي ثماراً جيدة، ولذا سنستمر في زيادة استثماراتنا على جميع المستويات، ومع دخولنا الموسم الثالث من الدوري، لدينا المزيد من اللاعبات المسجلات وأندية كرة القدم والمسابقات المحلية والفرق الوطنية والمدربين المرخصين والحكام والفتيات المشاركات في مراكز التدريب الإقليمية ودوري المدارس أكثر من أي وقت مضى.