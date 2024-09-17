Wednesday, 18 September 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


200 لاعبة من 20 جنسية في النسخة الثالثة للدوري السعودي للسيدات

9/17/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكرة القدم، إلى الوصول لآفاق جديدة مع عودة الحياة إلى المسابقة انطلاقاً من 27 سبتمبر الجاري، وتشهد النسخة الثالثة من الدوري، إقامة 90 مباراة على مدار 18 أسبوعاً، بمشاركة أكثر من 200 لاعبة من 20 جنسية.

وقبل انطلاقة الموسم الجديد، يشهد الدوري السعودي الاحترافي للسيدات، انضمام أكثر من 15 لاعبة دولية جديدة إلى الأندية العشرة، ويعد تدفق المواهب الدولية إلى المسابقة، شهادة على نمو كرة القدم النسائية في السعودية، بعد مشاركة النصر في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال آسيا للسيدات في أغسطس الماضي.

وتدعو حملة انطلاق الموسم الجديد بعنوان ((شاهدنا نلعب))، مشجعي كرة القدم للاحتفال بكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، مع ظهور جيل جديد من المشجعين، بما في ذلك 77 ألف لاعبة في دوري المدارس الوطنية، كما يوفر الدوري الممتاز للسيدات للمشجعين لحظات لا تنسى طوال الموسم الجديد.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي: فخورون بنمو كرة القدم النسائية، ومتحمسون لرؤية عودة الدوري الممتاز للسيدات، والواضح أن استثمار الاتحاد في كرة القدم النسائية يؤتي ثماراً جيدة، ولذا سنستمر في زيادة استثماراتنا على جميع المستويات، ومع دخولنا الموسم الثالث من الدوري، لدينا المزيد من اللاعبات المسجلات وأندية كرة القدم والمسابقات المحلية والفرق الوطنية والمدربين المرخصين والحكام والفتيات المشاركات في مراكز التدريب الإقليمية ودوري المدارس أكثر من أي وقت مضى.

MENAFN17092024000110011019ID1108685246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث