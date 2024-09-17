شباب الأهلي يستضيف الحسين في افتتاحية «أبطال آسيا 2»

يلتقي شباب الأهلي دبي وضيفه الحسين إربد الأردني على ملعب استاد راشد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة للنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا الثاني.

والتي تشهد في نفس التوقيت أيضاً، مواجهة الكويت الكويتي وضيفه ناساف الأوزبكي على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، ويسعى شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا الثاني إلى تعويض خروجه من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على مضيفه سيباهان الإيراني 4 - 1، في الدور التمهيدي الأول، وخسارته أمام مضيفه الغرافة القطري 0 - 1، في الدور التمهيدي الثاني.

ويشارك ((الفرسان))، أبطال الإماراتي 8 مرات، والذين بلغوا نهائي دوري أبطال آسيا 2015 لأول مرة في هذه البطولة القارية، ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وبفارق الأهداف عن النصر والشارقة في المركزين الأول والثاني بالترتيب.

وفي المقابل يطمح الحسين إلى التتويج باللقب الآسيوي، بعد فوزه بلقب الدوري الأردني للمحترفين لأول مرة في الموسم الماضي، ويدخل المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، بعد عودته إلى المنافسة القارية لأول مرة منذ عام 2005، عندما وصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ويحتل الحسين المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأردني للموسم الجاري برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن الوحدات في المركز الثاني من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر من 4 مباريات.

وقال باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي: ((تحدٍ جديد ينتظرنا، ولا بد من مواجهته بنفس الحافز، الذي بدأنا به الدوري، وبطولة نسعى إلى الفوز بها، وطريقها يتطلب منا الكثير، ولدي الثقة إذا عملنا على أنفسنا بشكل جيد سنحقق هدفنا، ويجب علينا التحكم والشغف ليس في مباراتنا الأولى فقط، ولكن في جميع المباريات، ويجب مواصلة المرحلة الإيجابية من النتائج)).

وتابع: ((سألتقي مواطني تياغو مدرب الحسين، والفريق الأردني جيد، ويقدم كرة قوية، وعلينا في المقابل أن نكون في قمة تركيزنا طوال زمن اللقاء، واللعب بجماعية وشغف، وهدفنا الفوز، وجميع اللاعبين المصابين لدينا لا يزالون يتلقون العلاج اللازم، وتعرفت بشكل جيد على الحسين، الذي بدأ بشكل جيد، وأتوقع مباراة قوية، وفوزنا باللقاء مع كامل احترامي للمدرب والنادي المنافس)).

وقال برونو، لاعب شباب الأهلي: ((ندخل البطولة بطموح كبير، وتم العمل على تصحيح أخطاء المباريات السابقة بصورة إيجابية، ونسعى إلى تأكيد هويتنا كفريق، لأننا نمثل نادياً عظيماً، والبطولة التي نشارك خلالها للفوز فقط، وندخل لقاء اليوم ولدينا نتائج إيجابية سابقة، ونرغب في تحقيق المزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة)).

ومن جانبه، قال البرتغالي تياغو موتينهو، مدرب الحسين إربد: ((فريقي جاهز لخوض المباراة، وأعرف شباب الأهلي جيداً، وهو فريق متمرس، ومن المرشحين الأقوياء للفوز باللقب الآسيوي، ولكنني في الوقت نفسي مؤمن بقدرة فريقي على الفوز، وهو ما جئنا من أجله إلى دبي، ونملك لاعبين لديهم القدرة بالفعل على المنافسة كمجموعة قوية لديها القدرة على إثبات وجودها، ويوم المباراة سيقدم الحسين المطلوب منه على أرض الملعب)).

وعن كيفية تعرفه على شباب الأهلي، قال: ((لدي فكرة كاملة عن شباب الأهلي من خلال تحليل الطاقم الفني، ورؤية مباريات الفريق في الدوري الإماراتي، وندرك مدى قدرة المنافس على تغيير المباراة، بما لديه من إمكانات، وعندما تبدأ المباراة اليوم، سيرى الجميع مدى ما نملكه من قدرات على أرض الملعب، وفريقي يحب الفوز، ودائماً لديه جاهزية ذهنية لخوض مثل تلك المباريات، والجميع جاهز للمواجهة)).

فيما قال سعد الروسان، لاعب الحسين إربد: ((مواجهتنا مع شباب الأهلي ستكون المباراة الأولى بالمجموعة، ولن تكون سهلة، ونحن نحترم المنافس، وندرك أنه فريق قوي ومتمرس، وثقتنا بأنفسنا عالية، وجئنا إلى دبي من أجل الفوز، والعودة بنقاط المباراة)).

سوزا:

ثقتي كبيرة في قدرة ((الفرسان)) على تحقيق الفوز

برونو:

نمثل نادياً عظيماً ورغبتنا قوية في مواصلة الانتصارات