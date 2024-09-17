مرسيليا يتعاقد مع رابيو
التاريخ
9/17/2024 7:15:29 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أتمّ نادي مرسيليا رسمياً تعاقده مع لاعب الوسط الدولي أدريان رابيو. وقال النادي الجنوبي في بيان صحافي ((يسر أولمبيك مرسيليا أن يعلن عن تعاقده مع أدريان رابيو. عن عمر 29 عاماً انضم لاعب الوسط إلى نادي مرسيليا بعد اجتيازه بنجاح الفحص الطبي الذي خضع له)).
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