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لاعبو أوروبا يلوحون بالإضراب رداً على الروزنامة المزدحمة بالمباريات

9/17/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية، من أن لاعبي كرة القدم قد يلجأون إلى الإضراب إذا استمرت الأندية في مواجهة روزنامة مباريات مكثفة جداً.

ويستقبل سيتي ضيفه العملاق الإيطالي إنتر في ملعب الاتحاد الليلة في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 الذي انتهى بفوز النادي الإنجليزي 1 - 0، في مستهل مبارياته في النسخة الجديدة من المسابقة القارية الأم.

وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقاً إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي ((يوروبا ليغ))، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

ويشارك سيتي، متصدر الدوري هذا الموسم، أيضاً في كأس العالم للأندية الموسعة في نهاية الموسم.وقال رودري عندما سُئل أمس عما إذا كان هناك احتمال لإضراب اللاعبين ((أعتقد أننا اقتربنا من ذلك. أعتقد أنه إذا سألت أي لاعب ستحدث عن الأمر ذاته)).

وتابع ((هذا ليس رأي رودري فقط أو أي شيء آخر. أعتقد أنه الرأي العام للاعبين)).وأضاف: ((إذا استمر الأمر على هذا النحو، فستكون هناك لحظة حيث لا يكون لدينا خيار آخر، أعتقد ذلك، لكن دعونا نرى. لا أعرف ماذا سيحدث، لكنه أمر يقلقنا لأننا نحن من يعاني)).ومن المتوقع أن يخوض سيتي قرابة 75 مباراة هذا الموسم، مع وجود عبء أكبر على اللاعبين الدوليين بسبب ارتباطهم بمنتخبات بلادهم.

قال رودري الذي شارك للمرة الأولى بقميص سيتي هذا الموسم في الفوز على برنتفورد 2 - 1 ضمن المرحلة الرابعة السبت ((من تجربتي، بين 40 و50 مباراة هو عدد المباريات التي يمكن للاعب أن يؤدي فيها على أعلى مستوى)).

واستطرد قائلاً: ((بعد ذلك يتراجع مستواه لأنه من المستحيل الحفاظ على المستوى البدني... يجب على شخص ما أن يعتني بنا لأننا الشخصيات الرئيسة في هذه الرياضة...)).

وكانت تعليقات رودري صدى لما صرّح به البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول الذي اعتبر أن رؤساء كرة القدم يتجاهلون اللاعبين عندما يتعلق الأمر بقضية ازدحام المباريات. وقال أليسون ((أحياناً لا يسأل أحد اللاعبين عما يفكرون فيه بشأن إضافة المزيد من المباريات. ربما لا يهم رأينا، لكن الجميع يعرف ما نفكر فيه بشأن زيادة المباريات. الجميع سئم من ذلك)).

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