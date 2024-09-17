الوصل والشارقة.. انتصارات باهرة خارج القواعد في أبطال آسيا

عاد فريق الوصل بفوز ثمين من العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تغلبه على مضيفه باختاكور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت في ملعب جار لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة بمساندة جماهيرية من عشاق ((الإمبراطور)). وجاء هدف الفوز للوصل من رأسية سفيان بوفتيني في الدقيقة 65 من كرة ركنية لزميله خيمينز.

ولم يترجم الوصل أفضليته في الشوط الأول إلى أهداف رغم تهديده مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة محققة أبرزها عندما تصدى القائم في الدقيقة الثالثة لتسديدة ديالو الذي عاد لتهديد مرمى الأوزبكي في لقطة أخرى بجانب كرة علي صالح وتسديدة سياكا التي علت العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الوصلاوية على مجريات اللعب.

واكتفى حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء لدراجان سيران مهاجم باختاكور رغم عودته لتقنية الفيديو المساعد بسبب تدخله في مدافع الوصل سفيان بوفتيني.ودخل ((الإمبراطور)) الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم لينجح سفيان بوفتيني في هز شباك المنافس الأوزبكي من رأسية بعد تحويل كرة خيمينيز من ركنية إلى داخل الشباك.

وتألق الحارس خالد السناني بعد التصدي لرأسية دراجان بجانب عدة هجمات من أصحاب الأرض وقف لها بالمرصاد دفاع الوصل في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء.

فوز شرقاوي

وعاد الشارقة بفوز ثمين من دوشانبي عاصمة طاجكستان، بالفوز على مستضيفه استقلول بهدف دون رد سجله البديل فراس بالعربي في انطلاقة مشواره بدوري أبطال آسيا 2 لحساب المجموعة الثالثة.

وقدم الشارقة أداء جيدا في الشوط الأول، وضاعت عدة فرص للشارقة عن طريق كايو وكمارا وداركو، بعد تألق الحارس الطاجيكي حسنوف، بينما حالت صحوة دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس خالد توحيد دون الوصول لمرماه، واستمر التفوق الشرقاوي، ولكن دون ترجمة للفرص حتى انتهى الشوط بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، زادت خطورة الشارقة الهجومية، وقابلها تألق للحارس حسنوف الذي أنقذ فريقه من 4 فرص على التوالي خلال 20 دقيقة، من رأسية لوان بيريرا وتسديدة عثمان كمارا في مقص المرمى وتسديدة كايو في الزاوية اليمنى وصدها الحارس إلى ركنية قبل أن يعود الحارس ويحرم الكابتن شاهين من أجمل الأهداف بلعبة خلفية ((دبل كيك)).

ولكن لم يصمد الحارس حسنوف مع أول فرصة للبديل فراس بالعربي الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 72 بطريقة ذكية عندما لعب الكرة من فوق الحارس مستغلاً تمريرة لوان بيريرا الذهبية، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية المباراة ليضع أول 3 نقاط في رصيده من خارج ملعبه.