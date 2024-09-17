جرس إنذار.. رياضات تواجه خطر الاندثار!

لا تزال الألعاب الرياضية بخلاف تعاني الإهمال وتكابد من أجل إثبات وجودها في ظل هيمنة كرة القدم ((تنين))، التي استأثرت بالأضواء والشعبية وتلهف ميزانيات ضخمة بمئات الملايين سنوياً، لتصبح ألعاب مثل الكرة الطائرة والسلة واليد والطاولة في مهب الريح يهددها خطر الاندثار والتغييب القسري بعد أن أصبحت الصالات شبه مهجورة بلا فرق ولا جمهور ولا نشاط!

دون أن تجد نداءات استغاثة العشاق وصرخة فزع المحبين أذناً صاغية، ليستمر التدهور الذي وصل إلى مرحلة الإلغاء القسري لبعض هذه الألعاب وانزواء بعضها في ركن التهميش وبرغم وجود أكثر من 50 اتحاداً فإن عدد الفرق المشاركة في دوري الرجال تتقلص باستمرار إذ تتواجد 8 فرق فقط بدوري الطائرة ومثلها في دوري كرة اليد و7 أندية فقط في كرة السلة و5 من أندية المحترفين في دوري كرة الطاولة.

فيما اختفت فرق رجال أخرى لأندية المحترفين بين التجميد أو الإلغاء، فما أسباب هذا التردي، ومن المسؤول؟ وما الحلول والخطط التي يمكن أن تعيد الأضواء لصالات الألعاب التي سادها ظلام التجاهل وعدم الاهتمام؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرحها ((البيان)) ليجيب عنها أهل الاختصاص.

كرة القدم دائماً

أرجع أسامة عبدالله قرقاش، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، سبب تراجع الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية إلى كرة القدم في المقام الأول وقال إنها استأثرت بكل الأضواء والاهتمام الجماهيري والإعلامي والتسويقي والدعم المالي ولم تترك لهذه الألعاب إلا القليل.

وأضاف: بعض الأندية اكتفت بالاحتفال بالألعاب الجماعية في المراحل السنية وإلغائها بالنسبة لفرق الكبار أو اللعبة كاملة، كما أن الدعم المالي المتاح لهذه الألعاب لا يكفي لتكوين منتخب والمشاركة به في المنافسات والبطولات الخارجية لتمثيل الدولة التمثيل المطلوب فالدعم الذي يأتي من الهيئة العامة لا يزال في نطاق ضيق.

مستوى البطولات

وقال قرقاش: نحن في الكرة الطائرة مطلوب منا أن نرفع من مستوى البطولات التي ننظمها ونستضيفها، ولكن هناك توجهات باستقدام لاعبين للانضمام إلى المنتخبات لأن الدولة تعاني إلى حد ما من انعدام المواهب في هذه الألعاب من أجل رفع المستوى الفني الذي بدوره سيعيد الإثارة والتشويق إلى صالات الألعاب الجماعية وكذلك الفردية.

وأضاف: توجهنا هو التعاون مع شركات الرعاية والإعلان ولكن من الملاحظات أن كثيراً من الرعاية تأتي باجتهادات وعلاقات شخصية، فأنا كفرد مثلاً أعرف مديراً أو صاحب شركة أتحدث معه بصفة خاصة ليمنحني رعاية لبطولة أو إعلان وكلها غالباً تكون بالاجتهادات الشخصية ولذلك إذا لم تتمتع بعلاقات شخصية فالأمر سيكون أسوأ كثيراً مما هو عليه.

وقال: هناك تقصير من شركات الإعلان والرعاية وهم معذورون لأنها في النهاية شركة تجارية همها المكسب وعدم الخسارة ولذلك عندما تريد الشركة دعم لعبة بعينها فهي تضع في اعتبارها قبل كل شيء الإقبال الجماهيري لهذه اللعبة فمثلاً في بطولة دبي الدولية لكرة السلة ولأن مستواها مرتفع فقد حافظت على استمرارها 30 سنة ولذلك نحن في الكرة الطائرة نحاول أن نقيم نظاماً شبيهاً بالذي تم اتباعه في بطولة دبي الدولية لكرة السلة لإحياء بطولة راشد للكرة الطائرة.

وأضاف قرقاش: تقليص ميزانيات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية لا يساعد الأندية على الصرف على الرواتب والمكافآت والإعداد واستقدام محترفين أجانب وحتى الأزياء الرياضية بشكل مستمر، وأيضاً من أسباب التراجع عدم وجود الرياضة في المدارس فلا بد من أن تعيد المدارس أنشطتها الرياضية لاكتشاف المواهب بما يساعد على توفير لاعبين يتم إعدادهم بصورة جيدة ليشاركوا في المنافسات الخارجية.

وأوضح: الحلول سهلة وبسيطة وهي تعتمد على رؤية الجهات المسؤولة عن الرياضة هل تريد مثل هذه الرياضات أم لا؟ فإذا كنا بحاجة إلى هذه الألعاب فلا بد من نشرها في المدارس لتثقيف صغار السن بهذه الرياضات لتصبح محبوبة لديهم، ولذلك فتفعيل البطولات والدوريات بين المدارس والمناطق التعليمية على مستوى الدولة كما كان يحدث قديماً أمر مهم جداً.

حسرة وقلق

بحسرة واضحة تحدث أحمد محمد، حارس الجزيرة لكرة اليد، عما آلت إليه الألعاب الرياضية، وعبر عن قلقه من اختفاء بعضها تماماً عن الساحة إذا استمر إهمالها وتهميشها، وتساءل إذا حدث واختفت هذه الألعاب فأين يذهب اللاعبون والممارسون لها؟

وعدد أسباب انحسار الأضواء عن الألعاب وإهمالها موضحاً أن من أهم الأسباب وأقواها هو تركيز الضخ المالي في كرة القدم، وعدم الاهتمام الإعلامي وعدم وجود الشركات الراعية.

وقال: هناك ألعاب حديثة مثل الجيوجيتسو ظهرت قبل بضع سنوات ولكنها وجدت دعماً واهتماماً إعلامياً ولذلك حققت النجاح فيما عانت ألعاب مثل اليد والطائرة والسلة وغيرها من الإهمال حتى من قبل الأهالي الذين يفضلون أن يتجه أولادهم إلى كرة القدم والجيوجيتسو فهناك المكاسب المالية أكبر والشهرة أوسع.

كما أن نتائج المنتخبات لا تساعد فليس هناك استقرار فني فليس هناك تفريغ للاعبين والقائمين على الأمر، والاتحادات لا تبذل جهداً لتسليط الأضواء على هذه الألعاب، وغير ذلك من الأسباب التي أدت لانحسار الأضواء عن هذه الألعاب.

وأضاف: عدم ممارسة الأبناء للألعاب الرياضية له تداعيات وسلبيات فوجود الطالب في المنزل بعد عودته من المدرسة يجعله يشعر بالفراغ البدني والذهني ويمكن أن يشغل وقته بأشياء وسلوكيات ضارة ويكون ضرره المجتمعي أكبر من نفعه فربما يتجه للمخدرات، ولذلك لا بد من تشجيع الأولاد على الرياضة وممارسة الألعاب الرياضية.

وأوضح حارس يد الجزيرة، أن الدعم المالي هو مربط الفرس فالمادة مهمة وهي التي تفتح الأبواب لكل شيء فمثلاً عندما أصرف على منتخب كرة القدم 100 مليون درهم ويحظى بالتجنيس لماذا لا يكون هناك تجنيس للاعبي الألعاب الأخرى؟

كما لا بد من جذب شركات الرعاية، غير أن المشكلة تكمن في أن الشركات الراعية تجارية وتنظر للمكاسب التي تعود لها من هذه الرعاية ولا يمكن أن ترعى لعبة بدون جمهور واهتمام إعلامي ولذلك لا بد أولاً من تطوير هذه الألعاب وتقوية منافساتها وجعلها جاذبة للإعلام والجمهور حتى تجتذب الشركات الراعية وهذا ينطبق أيضاً على الأهالي فهم لن يرسلوا أبناءهم لممارسة الألعاب ما لم يضمنوا مستقبلهم.

استقطاب المواهب

يعتقد محمد شمل نجم الكرة الطائرة بنادي العين أن العزوف عن الألعاب الرياضية يبدأ من المراحل السنية والأهالي أنفسهم الذين لا يوجهون أبناءهم لممارسة هذه الألعاب بل يحثونهم على ممارسة كرة القدم ويمنعونهم من بقية الألعاب الرياضية الجماعية والفردية الأخرى.

وقال: أنا بنفسي عايشت هذا الأمر فكل من حولي كان يرفض اتجاهي للكرة الطائرة وهذه هي المشكلة فالأهالي يلعبون دوراً كبيراً في انتعاش أو إضعاف هذه الألعاب ولذلك تنزوي مع مرور الزمن وعليه لا بد من أن يقوم الأهالي بدورهم في حث الأبناء على ممارسة هذه الرياضات وتزيين مستقبلها لأنه إذا لم توجد مدخلات فلن تكون هناك مخرجات، ولذلك لا بد من تغذية عقول الصغار وتحريضهم على ممارسة هذه الألعاب الرياضية لبناء أساس قوي لمستقبل هذه الألعاب وذلك بجمع المواهب.

وأضاف: أيضاً من أسباب انزواء هذه الألعاب قلة أو انعدام الدعم الإعلامي والتسويقي والجماهيري والذي ظل يتوجه ويهتم فقط بكرة القدم ما جعل لها شعبية هائلة لا يمكن مقارنتها بشعبية الألعاب الأخرى وهذا أمر خطير سيظل يضعف كثيراً من هذه الألعاب حتى تندثر تماماً مع الوقت، ونحمد الله أن هناك بعضاً من رائحتها يستنشقها عشاقها بين الحين والآخر.

تكاتف المنظومة

وأضاف: حتى يعود لهذه الألعاب بعض تألقها فالمطلوب تكاتف المنظومة ككل من إعلام وجمهور وشركات إعلان وتسويق ويمنحونها بعضاً من الاهتمام وأن تعقد الورش والاجتماعات لدراسة الأمر للخروج بحلول تعيد الحياة لصالات هذه الألعاب.

وهذا يتطلب عزيمة وإصراراً ونحن نرى كيف أن الألعاب الأولمبية تجد اهتماماً كبيراً من عشاقها ومن الجمهور ومختلف وسائل الإعلام ولا بد لنا من وقفة قوية لأجل أن نواكب العالم من حولنا وتكون لدينا فرق ومنتخبات تشارك في المحافل الخارجية وترفع علم الإمارات عالياً في مختلف دول العالم.

نتائج مخيبة في الأولمبياد

غابت رياضات كرة اليد والطائرة والسلة عن الألعاب الأولمبية على امتداد كل الدورات عبر التاريخ وذلك لضعف مستواها إقليميا.وشاركت الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية من ضمن 10500 رياضي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس وتنافس رياضيو الإمارات على 5 ألعاب هي الفروسية، والسباحة والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، وحل منتخبنا لقفز الحواجز بالمركز 18 بمسابقة الفرق من خلال منافسات الشوط التأهيلي.

وشارك منتخبنا الوطني للجودو بـ6 أوزان مختلفة، وحل الفارس عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز في المركز 19 من أصل 75 وفي السباحة شاركت مها الشحي بسباق 200 متر حرة وأحرزت المركز 28.

وجاء يوسف المطروشي في المركز 44 بسباق 100 متر حرة، وجاءت مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني في المركز التاسع بمنافسات الجولة الثانية في سباق 100 متر، ولم تكمل صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات مشاركتها بسباق الطريق بالدورة الأولمبية.

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في يونيو عام 2022 كشفت الهيئة العامة للرياضة عن (5 رياضات ذات أولوية) ليتم التركيز عليها لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات وحضورها عالمياً وزيادة القدرة على تحقيق إنجازات أولمبية وهي القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو.

واعتمدت أولوية هذه الرياضات على تصنيف جميع الرياضات، ومعايير عدة مثل الإمكانات الأولمبية في كل رياضة، وإمكانية النجاح الأولمبي، والمواهب التي تمتلكها دولة الإمارات في تلك الرياضة، وواقع المراكز التدريبية والبنى التحتية والأدوات والمعدات المتوافرة، وسهولة التنفيذ والتكلفة وجاهزية الاتحادات وخطط التمويل.

عبيد المحرزي: سبب الأزمة التخبط وضبابية الرؤى والمجاملات

عبر عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة، عن حسرته الكبيرة لما آل إليه حال الألعاب الرياضية، موضحاً أنها ظلت مظلومة واستحقت لقب (الألعاب الشهيدة) لما تعانيه من إهمال وعدم اهتمام ولذلك لا توجد إنجازات ولا مردود حتى على مستوى المنتخبات.

وقال: أشعر بغصة في حلقي، أين كنا وأين أصبحنا؟ فقد رجعنا للخلف سنوات فيما تقدمت علينا منتخبات دول أخرى بسبب عدم الاهتمام من الأندية وحتى من الهيئة والاتحادات ولا ألوم الاتحادات لأنها تعمل وفق ميزانيات محدودة فلا يوجد دعم رغم أن هناك بعض الاجتهادات.

وأضاف: لا توجد خطط استراتيجية ولا أهداف واضحة ننتظر تحقيقها بعد سنوات محددة فالرؤية غير واضحة في ما يتعلق بالرياضة لدينا وأتحدى من يقول كلامي خطأ، هناك تخبط على المستوى المحلي والدولي وحتى كرة القدم التي تضخ فيها مبالغ طائلة ويتحدثون فيها عن الاحتراف وما أدراك ما الاحتراف؟ فهو مجرد أقوال ولا توجد أفعال على أرض الواقع فأنا تخصصي رياضة وكنت لاعباً وإدارياً وأعرف أن هناك تخبطاً كبيراً.

وطالب مفتاح، بإعادة النظر في الرياضة، وقال: لا بد من مراجعة شاملة ودراسة متأنية وأن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن العلاقات الخاصة مع إبعاد الذين لا يملكون لا فكرة ولا خبرة.

فالكوادر المتخصصة التي تتمتع بالخبرة والغيرة متوفرة في الإمارات وهؤلاء هم الذين تشعر بأن لديهم الفكر والخطط وقادرون على وضع استراتيجيات من أجل أهداف واضحة تترجم في النهاية الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة فمعظم الموجودين في هذا المجال لا يملكون رؤية ولا أفكاراً تقودنا إلى الهدف المنشود.

هدف حقيقي

وأكمل رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة: عندما تضع هدفاً يجب أن يكون هدفاً حقيقياً يتناسب وإمكاناتك وبمقدورك تحقيقه، ولكن مشكلتنا الكبيرة أننا نضع أهدافاً خيالية وحالمة يصعب تحقيقها لأنها أكبر من إمكاناتنا ورؤانا.

ولذلك استمر التدهور في الرياضة عامة وعلى صعيد الألعاب الرياضية وصل الأمر إلى درجة أن ألغت بعض الأندية لعبة كرة اليد، وشخصياً كنت متوقعاً أن تصل الأمور إلى هذا الحد لأن كل الاهتمام والتركيز والدعم لكرة القدم فقط، ولا تجد الألعاب الرياضية الأخرى ربع هذا الاهتمام والدعم.

وقال: نحن نحتاج لخطة بعيدة المدى نعمل على تنفيذها بتركيز وعزيمة وصبر دون كلل أو ملل حتى نصل إلى هدفنا وهذا ما تفعله الدول التي حققت إنجازات كبيرة في هذه الألعاب فهي تعد اللاعب للأولمبياد لفترة تتراوح من 15 إلى 20 سنة، أما نحن فقبل شهر أو شهرين نجمع الفرق واللاعبين ونجنس ثم نشارك ولذلك دائماً نتائجنا سيئة.

وعليه لا بد من إعادة النظر ومحاسبة الجميع وأن نضع أمامنا دائماً السؤال لماذا لم نصل إلى هدفنا كما وصل الآخرون؟فهناك دول فقيرة حققت إنجازات وانتصارات ولكننا لا نصل لأن هرمنا مقلوب والقائمين على الأمر لا يتمتعون بالفكرة ولا الخبرة.

وأضاف: لا بد من وقفة جادة، كفانا تدهوراً ومهازلا في هذه الألعاب، ينبغي أن تقام ورش كبيرة للرياضيين والمهتمين والخبراء يتم خلالها النقاش بشفافية حتى نضع أيدينا على المشكلة ونسعى جميعاً لحلها، وعلى الإعلام أن يفعل دوره ويثير هذا الأمر للرأي العام فمن المخجل أن يكون هذا مستوانا.

أسماء خذيل: الألعاب الرياضية تحتاج إلى المال والإعلام



ترى الدكتورة أسماء سعيد خذيل، عضو مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية السابق، أن الألعاب الرياضية الجماعية والفردية ظلت تواجه تحديات كبيرة لإثبات وجودها بجانب كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى ذات المكاسب الاقتصادية، والأكثر إثارة وتشويقاً وشهرة.

ولذلك تجتذب الرعاة وتنال اهتمام الإعلام والمشجعين على عكس الألعاب الأخرى سواء فردية أو جماعية، فهي تعتمد غالباً على البيئة والأجواء والثقافة، وحتى على مستوى الإثارة فهي لا تتوفر لها كما تتوفر لكرة القدم، ولذلك تجد صعوبة بالغة في الحصول على الدعم والاهتمام من قبل الرعاة والجمهور وحتى اللاعبين فهم يفضلون كرة القدم منذ الصغر ويحلمون بنجوميتها.

وعددت خذيل جملة من الأسباب والمقارنات التي قادت لانزواء الألعاب الرياضية الأخرى بخلاف كرة القدم، مشيرة إلى أن الألعاب الرياضية لا تتوافر لديها بنية تحتية كما هو الحال في كرة القدم من ملاعب وأكاديميات وتقام لها الورش التطويرية وتدعمها وسائل الإعلام وتتسابق لرعايتها شركات الدعاية والإعلان في حين تعاني الألعاب الرياضية من نقص في جميع هذه المقومات وهو الأمر الذي يصنع عقبات وعراقيل ويجعل من الصعب على اللاعبين صقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم.

اهتمام

وأضافت: أيضاً كرة القدم تستأثر باهتمام إعلامي كبير وهذا يعزز من شهرة اللاعبين بما يضاعف من مكاسبها المالية لأنهم يجذبون شركات الإعلان، فضلاً عن العقود المالية الضخمة التي يحظون بها من الأندية الجماهيرية الكبيرة.

وبالمقابل فالألعاب الرياضية الأخرى لا تحظى بهذا الاهتمام الكبير الأمر الذي يضعف كثيراً من فرص التسويق، وينعكس ذلك سلباً على إيجاد فرص احترافية للاعبين بالقدر الذي يجده لاعبو كرة القدم، وهذا لا يمنع أن بعض نجوم الألعاب الفردية قد يصبحون رموزاً وأيقونات بنجوميتهم وما يحققونه من انتصارات وإنجازات.

ولخصت خذيل نظرياتها بالقول إن التحديات والفرص التي تقدمها كرة القدم بسبب شعبيتها العالمية تجعلها تستأثر بالاهتمام وتحظى بالحب جله أو كله، وبالمقابل فإن الألعاب الرياضية تنحصر شعبيتها في نوع اللعبة والمستوى الثقافي وخيارات الفرد والفرص المتوفرة له في نطاق وجوده وبيئته وثقافته.

دعم

وأضافت خذيل: حتى تستعيد الألعاب الرياضية بخلاف كرة القدم بعضاً من بريقها فهذا يتطلب مزيداً من الدعم المالي والإعلامي مع العمل بكل الوسائل المتاحة لأجل اجتذاب المواهب وصقلها وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص المعايشة لهم بابتعاثهم إلى الخارج مع ضمان توفير فرص الدراسة حتى يطمئن ذووهم ولا يعارضوا ممارستهم لهذه الرياضيات.

كما لا بد من العمل الاحترافي على مستوى الإدارة، ووضع خطط بعيدة وقصيرة المدى واستقدام خبراء لكل لعبة والمشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية الخارجية، وإقامة بطولات داخلية لتحسين قدرات اللاعبين بالاحتكاك والتجارب المختلفة.

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أندية فقط في دوري السلة ومثلها في كرة الطاولة لا تحقق الأحلام

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فرق في المحترفين لليد والطائرة لا تصنع منتخبات قوية

صالات مهجورة بلا فرق ومباريات سادها ظلام التجاهل وعدم الاهتمام

أسامة قرقاش:

قلة الدعم وندرة المواهب وغياب الرعاية أبرز أسباب التدهور

أحمد محمد:

إذا استمر التهميش فستختفي الألعاب الرياضية تماماً

محمد شمل:

الأهالي يوجهون أبناءهم نحو كرة القدم على حساب بقية الألعاب