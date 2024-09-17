3600 بين قتيل وجريح بـ «تفجيرات البيجر» في لبنان

في اختراق أمني كبير، أسفرت تفجيرات متزامنة لأجهزة اتصال إلى مقتل 9 لبنانيين، وجرح الآلاف، بينهم مئات الحالات الحرجة، في عملية حمل «حزب الله» إسرائيل الوقوف وراءها، فيما أعلنت إسرائيل توسيع أهداف حربها على القطاع إلى الحدود مع لبنان، للسماح للإسرائيليين بالعودة إلى مستوطناتهم في الشمال.

وقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة، وعنصران من «حزب الله» في لبنان، وأصيب نحو 2750 بجروح، في انفجارات متزامنة لأجهزة تلقي الإشعارات «بيجر»، حمل الحزب إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها. وقال «حزب الله» في بيان: «بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء، فإننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان».

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحافي، إن الانفجارات التي وقعت في مناطق مختلفة في لبنان أسفرت عن مقتل 8، بينهم طفلة عمرها 8 سنوات، وحوالى 2750 جريح، بينهم أكثر من 200 حالة حرجة، مضيفاً أن معظم الإصابات في الوجه واليد، وفي منطقة البطن، فيما تناقلت مصادر عن وصول حصيلة القتلى إلى 9 والجرحى إلى 3600.

من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، أصيب في أحد هذه الانفجارات، موضحاً أنه بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إصابة 14 شخصاً في سوريا بانفجار أجهزة اتصال، وعزا مصدر مقرب من الحزب الانفجارات إلى القرصنة الإسرائيلية، علماً بأن هذه الأجهزة موجودة لدى عدد من العاملين في وحدات «حزب الله» المختلفة، وفق الحزب.

وقال المصدر المقرب من حزب الله، إن مئات من عناصر الحزب أصيبوا بجروح في الانفجارات المتزامنة لأجهزة تلقي الإشعارات التي يحملونها في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع، في الشرق. وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في البقاع أعداداً كبيرة من الجرحى يتدفقون إلى المستشفيات، وقال المراسل في مدينة صيدا بجنوب لبنان، إن عشرات سيارات الإسعاف كانت تصل إلى المستشفيات.

توسيع حرب

وقبيل الانفجارات بقليل، أعلنت إسرائيل أنها قررت توسيع أهداف الحرب إلى الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، على أساس أنه الحل الذي سيسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال. وقال مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن المجلس السياسي والأمني قام بتحديث أهداف الحرب، لتشمل العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

ومضى وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى أبعد من ذلك بقوله للمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، إن السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم سيكون من خلال عمل عسكري.

قتلى غارة

في الأثناء، أدت غارة إسرائيلية، أمس، على مدينة بليدا الحدودية في جنوب لبنان، إلى مقتل 3 أشخاص، وفق السلطات اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عناصر من حزب الله، الذي أعلن قصف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عدة مسيرات أطلقت من لبنان فوق منطقة خلاء، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم لحزب الله ضد شخصية أمنية كبيرة سابقة باستخدام قنبلة كان من المقرر أن تنفجر في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضاً:

مئات الإصابات بتفجير أجهزة اتصال حزب الله.. وتكنولوجيا الاختراق تثير الذهول