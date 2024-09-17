ترامب.. مالئ الدنيا وشاغل الناس

ما إن أعلن الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري، خوضه سباق الانتخابات نحو البيت الأبيض، حتى أصبح شغل العالم و((نجم الشباك)) في كل مناسبة، إذ أعطى الاستحقاق زخماً كعادته في كل موعد، لتأتي محاولتا الاغتيال بإثارة وتشويق كبيرين إلى المشهد المحتقن، في ظل جدل محتدم تجاوز الحدود الأمريكية إلى العالم بشأن حماية ترامب إلى الحد الذي طالب فيه بعض أنصاره بالاستعانة بحماية خاصة ولو كانت من ((رجال العصابات)).

أبلغ ترامب الرئيس جو بايدن، بحاجته إلى وجود المزيد من الأفراد في فرق حمايته، في اتصال هاتفي نادر ولطيف تبادل فيه الرجلان طيب الحديث، رغم هجوم عنيف شنه المرشح الجمهوري، على الرئيس الأمريكي، ونائبته كامالا هاريس، بتسبب خطابهما التهييجي في استهدافه على دفعتين.

ولا يثق أنصار ترامب بجهاز الخدمة السرية في ضمان سلامة مرشحهم حتى بلوغ موعد الاستحقاق، إذ يقترح بعضهم الاستعانة بحماية خاصة من قدامى محاربي الجيش، أو حتى رجال عصابة الدراجات النارية ((Hells Angels)).

ويرى كثيرون من أنصار ترامب عبر تغريدات على منصة ((X))، حاجة مرشحهم إلى تعزيز حمايته في ظل امتلاكه المال الكافي لشراء أمانه وعائلته، في ظل الشكوك التي تنتابهم في مقدرة السلطات الفيدرالية.

ودخل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على خط الأزمة ودائرة الضوء، عبر تغريدة مثيرة للجدل عبر منصته ((X)) اضطر لحذفها لاحقاً، مفادها عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

أرفق ماسك كلماته بصورة تعبيرية لوجه بحاجب مرتفع، التقطها جهاز الخدمة السرية الذي رفض الإفصاح عما إذا كان قد تواصل مع ماسك الذي بدا وكأنه يحاول في منشورات لاحقة إظهار أنه كان يمزح، فيما صب البيت الأبيض جام غضبه على ماسك بالقول إنه لا ينبغي إلا التنديد بالعنف، وليس تشجيعه أو المزاح بشأنه، واصفاً كلمات الملياردير الأمريكي بـ((الخطاب غير المسؤول)).

وأثار منشور ماسك، انتقادات من اليسار واليمين، إذ أعرب البعض عن مخاوف من أن كلماته الموجهة إلى ما يقرب من 200 مليون متابع، قد تحرض على العنف ضد الرئيس ونائبته.وفي الضفة الأخرى من المشهد الملتبس، يستمر التحقيق مع مشتبه محاولة الاغتيال الأخيرة، رايان ويسلي روث، القابع رهن اعتقال السلطات، بتهمتين تتعلقان بالأسلحة.

يروي أحد عملاء الخدمة السرية الأمريكية سرديات الحادثة وتفاصيلها، بدءاً من مراقبته محيط نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما ترامب يمارس هوايته المفضلة، ليرى ما بدا أنها بندقية بارزة من خط الأشجار، ليطلق رصاصة تجاه مكان السلاح ويفر رجل تم تحديد هويته على أنه رايان ويسلي روث من المكان.

ويلقى القبض عليه لاحقاً من قبل ضباط من مكتب مسؤول شرطة مقاطعة مارتن، إلا أن اللافت، ووفق إفادات العميل الخاص في مكتب التحقيقات الاتحادي، جيفري فيلترى، أن المشبه به في محاولة الاغتيال لم يطلق النار.