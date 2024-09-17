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صدمة أمنية بعد أكبر اختراق إلكتروني إسرائيلي.. مقتل 9 وإصابة 3600 بـ «تفجيرات البيجر» في لبنان

9/17/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت مختلف مناطق لبنان، أمس، سلسلة من التفجيرات المتزامنة، بعد هجوم إلكتروني إسرائيلي كبير لنظام اتصالات حزب الله اللبناني، وتفجير أجهزة النداء الآلي «البيجر» تسبب في مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 3600، بينهم 200 حالة حرجة وفق بيانات رسمية. ووسط صدمة أمنية حول كيفية الاختراق قالت مصادر رسمية إن معظم الإصابات كانت في اليد والوجه، ومن بين المصابين السفير الإيراني، مجتبى أماني.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن الانفجارات استمرت حوالي نصف ساعة، وأضافت أن إسرائيل اخترقت نظام الاتصالات اللاسلكي لحزب الله وفجرته. وقال خبراء في أنظمة الاتصالات، إن ما حدث هو إقحام فيروس على برمجية أجهزة «البيجر»، ما يجعلها تعمل بشكل مرتفع جداً، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار البطارية.

وأفادت مصادر لبنانية بأن الأجهزة المتفجرة كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة. وأوضح مسؤول في حزب الله أن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن البرامج الضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها. وقال مسؤول من الحزب رفض ذكر اسمه، إن انفجار الأجهزة هو «أكبر اختراق أمني» تعرضت له الجماعة منذ قرابة عام. ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي بتبني الهجوم، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن إسرائيل هي منفذة الهجوم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

3600 بين قتيل وجريح بـ «تفجيرات البيجر» في لبنان

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