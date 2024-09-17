بين القاهرة وعمّان.. حراك مكثف لوقف حرب غزة

ما زال العالم يطارد التوصل إلى نهاية للحرب في قطاع غزة، عبر تحركات إقليمية ودولية واسعة، ففيما شددت القاهرة وعمّان على ضرورة وقف الحرب لإنقاذ القطاع، تستمر مساعي واشنطن للدفع في هذا الاتجاه، في وقت يستضيف فيه الأردن اجتماعاً عربياً إسلامياً لوقف التصعيد.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما القاطع لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة، بهدف تهجير الفلسطينيين، كما شددا على ضرورة وقف الحرب فوراً لإنقاذ قطاع غزة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وحذر الجانبان خلال اتصال هاتفي من خطورة استمرار الحرب في غزة، واتساع الانتهاكات في الضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة، مع تأثيرات سلبية على شعوبها وعلى السلم والأمن الدوليين. ومن المنتظر أن يستضيف الأردن، اليوم، اجتماعاً وزارياً عربياً إسلامياً لبحث وقف الحرب على غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن الأردن سيستضيف اليوم اجتماعاً تنسيقياً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة. في الأثناء، من المنتظر وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى مصر، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن.

وبالإضافة إلى رئاسته للحوار الاستراتيجي، سيجتمع مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الجهود المستمرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في تعزيز الأمن الإقليمي الأوسع.

تنديد أممي

إلى ذلك، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي الإسرائيلي اللاحق بسكان قطاع غزة، الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره. وقال غوتيريش: ((هذا أمر لا يمكن تصوره.

مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أميناً عاماً في 2017، بالطبع ندين كل هجمات حماس، وكذلك احتجاز الرهائن الذي هو انتهاك مطلق للقانون الإنساني الدولي)).

استهداف واعتقالات

ميدانياً، أعلنت القوات الإسرائيلية، أمس، قتل رئيس وحدة الصواريخ في ((سرايا القدس)) الجناح العسكري لحركة الجهاد في منطقة رفح. وقالت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت:

((نفذت القوات الجوية الإسرائيلية هجوماً بناء على معلومات استخبارية استهدف أحمد عايش سلامة الحشاش، رئيس وحدة الصواريخ بمنظمة الجهاد في منطقة رفح. في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 30 فلسطينياً على الأقل.