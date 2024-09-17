لبنان على صفيح ساخن

أبرزت التطورات الدبلوماسية والميدانية حيال الوضع الميداني الحربي الآخذ بالتفاقم والتصعيد على الجبهة الجنوبية للبنان مع إسرائيل أن سباقاً خطيراً عاد يطبق على لبنان مجدداً، بين احتمالات الحرب، وجهود الطاولات لمنع اتساعها.

فيما هز حدث أمني خطير كل لبنان، تمثل في إقدام إسرائيل على تفجير أجهزة الاتصال، التي يحملها مئات عناصر حزب الله، وإصابة الآلاف بجراح بالغة في مختلف أنحاء لبنان.

وتدحرجت الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وحزب الله، أمس، بشكل دراماتيكي، إذ أعلنت تل أبيب عن إحباط محاولة من الحزب لاغتيال رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، عبر عبوة ناسفة، ليأتي الرد أسرع من المتوقع بعملية غريبة شكلت الاختراق الأمني الأوسع على الإطلاق لحزب الله.

وتمثلت في سلسلة انفجارات، استهدفت مئات العناصر في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، عبر تفجير أجهزة اللاسلكي، التي يحملونها من خلال بطاريات الليثيوم التي تحويها.

وفي ضوء هذين التطورين الأمنيين ارتفع منسوب الكلام عن أن الأيام القليلة المقبلة تنطوي على أهمية استثنائية لجهة اختبار الجهود المتقدمة، التي يبذلها الموفد الأمريكي إلى لبنان وإسرائيل، عاموس هوكشتاين، الذي عاد إلى إسرائيل أولاً، في ما يمكن أن يشكل وفق المعلومات أيضاً، إحدى أكثر محاولات الإدارة الأمريكية جدية في الضغط على إسرائيل، لمنعها من تنفيذ قرار صار ناجزاً وجاهزاً لتحويل وجهة التصعيد الحربي نحو لبنان.

ووفق تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ ((البيان)) تكتسب هذه المحاولة أهمية مزدوجة، إذ تسابق من جهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما تسابق من جهة مقابلة إمكان توظيف الحكومة الإسرائيلية لهذه الانتخابات في تنفيذ مغامرة كبيرة في لبنان. وتبعاً لذلك تركزت الأنظار أكثر فأكثر على احتمال زيارة هوكشتاين لبيروت بعد زيارته لإسرائيل، ولو أن الآمال المعلقة على مهمته تبدو واهية وضعيفة.

معطيات متقاطعة

ووسط الانشغال المحلي برصد المعلومات المسربة عن لقاءات هوكشتاين في إسرائيل، لمعرفة ما إذا كانت بيروت ستكون محطته التالية، تبعاً للنتائج والمناخات، التي وجدها لدى المسؤولين الإسرائيليين حيال الجبهة الشمالية، فإن المعطيات التي طبعت مناخات المراجع اللبنانية الرسمية، السياسية والعسكرية، بدت متقاطعة مع معطيات حزب الله في استبعاد جدية التهويل الإسرائيلي بعملية برية.

وإن كان ذلك لم يقلل في المقابل من قتامة الانطباعات لدى أوساط معنية، ازداد توجسها من المعالم التصعيدية الآخذة في الاتساع على الجبهة الجنوبية وتخشى، حتى في حال استبعادها حرباً واسعة، من استشراف حرب الاستنزاف وتماديها لوقت طويل، لتحويل المناطق الحدودية الأمامية إلى أرض محروقة. وقد تعززت هذه المعطيات في ظل ما تردد عن أن هوكشتاين أبلغ في إسرائيل موقفاً جامعاً على الاتجاه لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.

ضغطان

أما على المقلب الآخر من الصورة فإن ثمة كلاماً عن أن هوكشتاين يجري محادثاته وهو تحت ضغطين: ضغط الحكومة الإسرائيلية، التي تلوح بتوسيع الحرب مع حزب الله، في حال عدم إعادة مستوطني الشمال إلى مناطقهم، ورفض حزب الله المتواصل لوقف حرب الاستنزاف، التي يخوضها في حال لم تتوقف النار في غزة.

وهذه المعطيات، وفق القراءات المتعددة، تجعل محادثات الوسيط الأمريكي في تل أبيب مجرد محاولة دبلوماسية جديدة، تمنع توسع الحرب، وذلك وسط سباق محموم بين نوايا إسرائيل التصعيدية ضد لبنان، والمساعي الأمريكية لضبط اندفاعة بنيامين نتنياهو، فهل ينجح هوكشتاين في لجم اندفاعة تل أبيب نحو توسيع حربها على حزب الله؟

فرصة أخيرة

ووصفت مصادر مطلعة لـ((البيان)) زيارة هوكشتاين بالفرصة الأخيرة، في الوقت الذي يصطدم مسعاه بالسقوف الإسرائيلية المرتفعة، ذلك أن الموفد الأمريكي، الذي حمل معه مسعى اللحظة الأخيرة لتبريد حماسة الجبهة السياسية في تل أبيب لإشعال الجبهة مع لبنان.

ووفق المصادر نفسها طرح مجموعة أفكار للحل في سياق نزع صاعق التفجير، وحمل حزمة تنبيهات إلى القيادة الحربية الإسرائيلية، لكنه اصطدم ظاهرياً بالتباينات الداخلية الإسرائيلية، وجديدها القديم، المقاربات المختلفة بين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

وثمة إجماع على أن كل المؤشرات تنذر بالخطر الداهم على الحدود الجنوبية، لا سيما أن الإسرائيليين رفعوا سقف التهديد بتغيير الوضع في الشمال، وهو ما عبر عنه بنيامين نتناهيو خلال لقائه هوكشتاين قائلاً: سنفعل ما يلزم لحماية أمننا وإعادة السكان، ولا يمكن إعادتهم من دون عمل أمني جذري، لكن هذا المستوى من التهويل، وفق قول مصدر سياسي بارز لـ((البيان)) سيظل تحت السقف الأمريكي حتى إشعار آخر.