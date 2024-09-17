مقتل 11 ألف طالب فلسطيني منذ بدء حرب غزة

أعلنت وزارة والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، مقتل أكثر من 11 ألف طالب وإصابة 17 ألفاً و772، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي. وقالت وزارة التربية، في بيان، أمس، إن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10 آلاف و888، والذين أصيبوا إلى 17 ألفاً و224.

فيما قتل في الضفة 113 طالباً، وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429. وأشارت الوزارة إلى مقتل 529 معلماً وإدارياً، وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعة للجامعات، و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة، وخمس جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة.