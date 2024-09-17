مالي تُفشل هجوم مسلحين وتسيطر على باماكو

أعلنت السلطات في مالي، السيطرة على العاصمة باماكو، بعدما شن مسلحون هجوماً على مركز تدريب لقوات الدرك ومناطق أخرى وأطلقوا أعيرة نارية تردد دويها في أنحاء المدينة قبل فجر أمس. وقال الجيش في بيان: في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، حاولت مجموعة من الإرهابيين التسلل إلى مركز تدريب لقوات الدرك في فالادي. وتجري في الوقت الراهن عمليات تمشيط بأنحاء المنطقة.

ودعا السكان إلى عدم الاقتراب من المنطقة وانتظار المزيد من الإفادات الرسمية حول الوضع. وقالت الحكومة، إن بعض المواقع الحساسة في العاصمة تعرضت للهجوم بما في ذلك معهد الدرك.

وأضافت أن الجيش تصدى للإرهابيين المسؤولين عن الهجوم وحث المدنيين على ممارسة حياتهم الطبيعية. وقال شهود من وكالة رويترز، إنهم سمعوا دوي إطلاق النار في حي بانانكابوجو قرب فالادي فجراً، وإن مصلين كانوا في طريقهم لأداء صلاة الفجر بأحد المساجد عادوا مسرعين عندما بدأ إطلاق الرصاص. وذكر بعض السكان، أنه جاء من اتجاه المطار، بينما قال آخرون إنه جاء من منطقة قريبة من مركز قوات الدرك.

وأشار مصدر أمني، إلى أن دوي إطلاق النار سُمع في عدة أحياء في باماكو، منها مناطق قريبة من المطار الدولي الرئيسي. وقال مصدر أمني آخر إن السلطات أغلقت المطار. وقُتل الآلاف ونزح الملايين في المنطقة مع تعاظم قوة المتشددين والجهود العسكرية لدحرهم فيما وُجهت اتهامات للحكومات والمتشددين بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين.

إلى ذلك، قالت مجموعة سايت للاستخبارات، أمس، إن جماعة موالية لتنظيم القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على موقع لتدريب الجنود في العاصمة المالية باماكو. ونقلت سايت عن بيان صادر عن الجماعة قولها، إن المقاتلين الذين استهدفوا القاعدة الجوية وموقع تدريب الجنود الماليين ألحقوا خسائر هائلة في الأرواح والعتاد، ودمروا العديد من الطائرات الحربية.