اليمن.. قمع الحوثيين يطال موظفي الإغاثة!

تجاهل الحوثيون التحذيرات بوقف المساعدات في مناطق سيطرتهم، واعتقلوا المزيد من العاملين في المنظمات الإغاثية الأممية والدولية والمحلية، ويستعدون لمحاكمة العشرات منهم.

ولم يلق الحوثيون بالاً لمطالبات الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، بإطلاق سراح عشرات الموظفين العاملين في المنظمة الأممية ومنظمات أخرى محلية ودولية، إذ قاموا باعتقال اثنين من العاملين لدى برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة أوكسفام الدولية.

وذكرت مصادر حكومية، أن استخبارات الحوثيين اختطفت مسؤول قسم البيانات في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عبدالله البيضاني، وفياض الدرويش، مسؤول المياه والصرف الصحي في منظمة أوكسفام الدولية، أثناء زيارة لأحد المشاريع الممولة من المنظمة في محافظة صعدة.

وتأتي عملية الاعتقال بعد أيام من الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص لليمن، أمام مجلس الأمن الدولي، ومرور أكثر من 100 يوم على بدء الحوثيين حملة اعتقالات استهدفت عاملين في المنظمات الإغاثية، وتجديد المبعوث لدعوات الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شروط.‏

ووفق المصادر، فإن الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، فشلت في إقناع الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين أو السماح بزيارتهم، مشيرة إلى أن الحوثيين يستعدون لبدء محاكمة المعتقلين مطلع المقبل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بسبب عملهم لدى بعثات دبلوماسية أجنبية أو منظمات أممية ودولية.

تشديد قيود

وضاعف الحوثيون في وقت سابق، القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية والأممية، منها إلزامهم بتقديم قوائم بأسماء كل العاملين والمهام الموكلة اليهم، والحصول على موافقة مسبقة على توظيف أي شخص من أي جنسية كان، فضلاً عن منعهم سفر العاملين فيها داخلياً أو خارجياً إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل جهاز الاستخبارات الذي يتولى مهمة مراقبة أنشطة هذه المنظمات والعاملين فيها.

ويتحكم في كل أنشطتها، من خلال إلزامها بعدم تنفيذ أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منه، بما فيها اللقاءات والاجتماعات التي تتم للموظفين أو مع المنظمات الأخرى. واعتقل الحوثيون مطلع يونيو الماضي أكثر من 60 عاملاً لدى منظمات إغاثية أممية ودولية ومحلية وأخفوهم قسراً في ظروف غامضة دون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بلقاء أسرهم.

ضوء أخضر

وتقول الحكومة اليمنية، إن الحوثيين يعتبرون المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتهم القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتهم.

وجددت الحكومة، الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها. ‏

كما طالبت الحكومة بموقف دولي حازم، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبها الحوثيون وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإطلاق كافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.