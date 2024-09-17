روسيا تتقدم في كورسك وتهاجم سومي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعة كورسك، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة، وقالت الوزارة، إن القوات الروسية صدت 5 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية لاختراق حدود البلاد في بلدتي فيسيلوي، وميدفيجي بمقاطعة كورسك، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وذكر البيان أن خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 400 عسكري، و19 مركبة مدرعة، من بينها أربع دبابات وناقلة مشاة سي في - 90، و14 مركبة قتالية مصفحة، بالإضافة إلى خمس قطع مدفعية، وخمس قذائف هاون، وست سيارات وقطعة من المعدات الهندسية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت أكثر من 14200 عسكري، و119 دبابة، و45 عربة مشاة قتالية، و91 ناقلة جند مدرعة، و743 مركبة قتالية مصفحة، و445 سيارة، و103 مدافع ميدانية، و28 راجمة صواريخ، و8 منظومات صاروخية للدفاع الجوي، و26 محطة حرب إلكترونية، و7 رادارات مضادة للبطاريات، ورادارين للدفاع الجوي، و14 قطعة من المعدات الهندسية.

كما شنت القوات الروسية، أمس، هجوماً صاروخياً على بنية تحتية للطاقة في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، بعد هجوم بطائرات مسيرة، استهدف المنطقة ذاتها الليلة قبل الماضية، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وأجبر السلطات على اللجوء إلى أنظمة كهرباء احتياطية.

وفي كلمة بثها التلفزيون قال حاكم منطقة سومي، فولوديمير أرتيوك: ((لم يحقق الروس هدفهم بتدمير نظام الطاقة، لكننا نشعر حالياً أنه يواصل محاولة تدمير النظام، لأنه يهاجم حالياً باستخدام الصواريخ وليس الطائرات المسيرة)).

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القوات الروسية استخدمت 4 صواريخ في أحدث هجوم. وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 51 طائرة مسيرة لمهاجمة البلاد، أمس، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت 34 منها في 5 مناطق.

تدمير مسيرات

إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليغرام: يواصل المدافعون عنا تدمير طائرات الأوكرانيين المسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم اكتشاف وتدمير 7 طائرات مسيرة أخرى من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

مواجهة تهديدات

في الأثناء، قال الكرملين، إن الأمر الذي أصدره الرئيس، فلاديمير بوتين، بزيادة قوام الجيش الروسي ليصبح ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة على حدود روسيا الغربية وعدم الاستقرار في الشرق.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: ((يرجع ذلك إلى عدد التهديدات التي تواجهها بلادنا على طول الحدود، السبب في ذلك هو البيئة المعادية للغاية على حدودنا الغربية، وعدم الاستقرار على حدودنا الشرقية، ويتطلب ذلك اتخاذ التدابير اللازمة)).