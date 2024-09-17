جلسة حوارية للمشاريع التحسينية في شرطة دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من الجلسة الحوارية للمشاريع التحسينية، تحت شعار ((سلسلة التجارب الناجحة لمشاريع 6 سيجما))، وذلك في فندق ذا بالاس.
حضر فعاليات الجلسة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح راشد الحمراني، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وموظفو القيادة العامة لشرطة دبي.
وأكد اللواء العبيدلي الحرص على تطوير آليات العمل والعمليات الشرطية من خلال دراسة التحديات وإيجاد الحلول والفرص التحسينية، بما يساهم في تحقيق أهداف شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات لأفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق التميز على المستويين المحلي والعالمي بما يليق بسمعة شرطة دبي العالمية.
وشهدت فعاليات الجلسة الحوارية، عروضاً لأفضل التجارب والمشاريع التحسينية والتحديات المستقبلية في شرطة دبي.
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