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جلسة حوارية للمشاريع التحسينية في شرطة دبي

9/17/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من الجلسة الحوارية للمشاريع التحسينية، تحت شعار ((سلسلة التجارب الناجحة لمشاريع 6 سيجما))، وذلك في فندق ذا بالاس.

حضر فعاليات الجلسة العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح راشد الحمراني، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وموظفو القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد اللواء العبيدلي الحرص على تطوير آليات العمل والعمليات الشرطية من خلال دراسة التحديات وإيجاد الحلول والفرص التحسينية، بما يساهم في تحقيق أهداف شرطة دبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات لأفراد المجتمع، إلى جانب تحقيق التميز على المستويين المحلي والعالمي بما يليق بسمعة شرطة دبي العالمية.

وشهدت فعاليات الجلسة الحوارية، عروضاً لأفضل التجارب والمشاريع التحسينية والتحديات المستقبلية في شرطة دبي.

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