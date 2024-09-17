«ملفي» تربط منشآت أبوظبي الصحية بنظام تبادل الصور الإشعاعية

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومنصة ملفي، إحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة التي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة إم 42، عن إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في أبوظبي من خلال منصة ملفي المدعومة بنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية، في خطوة تُمكّن الأطباء في الإمارة من الوصول بشكل آمن إلى الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي يتم إجراؤها في المنشآت التي تقدم هذه الخدمات في مختلف أنحاء الإمارة.

ويوفر هذا الإنجاز للأطباء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لتقديم رعاية فعالة ومدروسة وعالية الجودة، كما يقلل من الحاجة إلى تكرار الجلسات الإشعاعية الاستقصائية والتدخلية، مما يحدّ من تعرض المرضى غير الضروري للأشعة ويختصر الوقت ويقلل الجهد.

وتتميز منصة ملفي بأنها أول نظام لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد تلك الأنظمة القليلة على مستوى العالم التي تتضمن صوراً إشعاعية في السجل الموحد للمريض، وذلك من خلال اعتماد نظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية من منصة ملفي في عام 2022.

ويوفر النظام المتقدم الوصول إلى أكثر من 4 ملايين صورة مأخوذة بإجراء التشخيص بالأشعة والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، حيث تتوفر هذه الخدمات في 67 منشأة في أبوظبي وتشكل المستشفيات العدد الأكبر منها، بالإضافة إلى 21 عيادة ومركزاً طبياً وثلاث وحدات طبية متنقلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: ((النجاح في ربط جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التشخيص بالأشعة بنظام تبادل الصور الإشعاعية الذي تدعمه منصة ملفي هو إنجاز مهم يؤكد التزامنا برفد ومواصلة الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي)).