عبدالله بن سالم يبحث مع «الاتحادية للهوية والجنسية» تطوير الخدمات في منافذ الشارقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برئاسة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

واطلع سموه على الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل دعم منظومة العمل الأمني، والتي تحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود في الدولة، والتي تأتي وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المجتمع.

خطط

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة لشرح عن الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الموضوعة، وأبرز التحديات لتطوير مستوى الخدمات في منافذ إمارة الشارقة البرية والبحرية والجوية، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، بالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الإمارة، والتي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر والسائح، وتهدف إلى تعزيز مكانة الدولة سياحياً، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.

حضر الاستقبال بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، واللواء عارف محمد الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد من المسؤولين.