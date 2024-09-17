«تنفيذي الشارقة» يعتمد تعديل اختصاصات اللجنة الطبية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة، ونص القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات بكل من: النظر في الإجازات التالية المقدمة من الموظف لجهة عمله وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015، وهي ((الإجازة المرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ، الإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة، وأية إجازات أخرى تعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية)).

كما يندرج تحت الاختصاصات ((اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار، أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر، النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة، التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس)). واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024م، والذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها، كما شمل التقرير على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.