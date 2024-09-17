بلدية دبي تراقب أغذية المقاصف في 470 مؤسسة تعليمية

بدأت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي مطلع العام الدراسي الرقابة على المقاصف في 470 مؤسسة تعليمية في الإمارة، تشمل والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.

وقال سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ((البيان))، إن إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي عقدت اجتماعات مع شركائها الاستراتيجيين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قبل انطلاق العام الدراسي، لاطلاعهم على أفضل الممارسات الرقابية لدى الإدارة في مجال سلامة الغذاء، والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية في إمارة دبي، وتم توزيع دليل المقاصف المدرسية المحدث، الذي أعدته إدارة سلامة الغذاء على المؤسسات التعليمية وموردي الأغذية.

كما تم تنظيم ورش توعوية للمشرفين الصحيين في المؤسسات التعليمية لتعريفهم بمتطلبات الدليل والإرشادات المحدثة ذات الصلة بمعايير التغذية، بما في ذلك حدود السكر المضاف والسعرات الحرارية الإجمالية، ومحتوى الألياف، ومعايير أخرى ((لكل وجبة))، إضافة إلى بقية العناصر التغذوية الأخرى، لضمان أن تلبي الوجبات المقدمة للطلاب معايير السلامة الغذائية والجودة.

اشتراطات

وأضاف سلطان الطاهر: تتم عملية الرقابة المتكاملة على الأغذية في المقاصف المدرسية بإمارة دبي في بداية العام الدراسي، وتشمل عدة جوانب لضمان الالتزام بمتطلبات السلامة الغذائية، ومنها التأكد من وجود تصريح تزويد المؤسسة التعليمية بالأغذية، وتواجد المشرف الصحي في المقصف المدرسي، والتحقق من أن مركبات نقل المواد الغذائية معتمدة لدى بلدية دبي، وأن المواد الغذائية المستلمة وطريقة حفظها مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتابع: كما يقوم المفتشون بالتأكد من أن عملية تنظيف وتعقيم الخضار والفواكه والأدوات والأجهزة والأسطح الملامسة للغذاء مطابقة للاشتراطات الصحية ذات الصلة، بالإضافة إلى وجود قائمة بمسببات الحساسية لكل وجبة غذائية في المقاصف المدرسية، والتأكد من عدم بيع الوجبات غير الصحية ،التي تخالف الاشتراطات التغذوية المعتمدة لدى بلدية دبي.

كما يتم التدقيق على وجود بطاقة البيان التغذوية المستوفية للاشتراطات على جميع المواد الغذائية المعروضة في المقاصف المدرسية، بالإضافة إلى النظافة العامة وعدم تواجد آفات الصحة العامة، والنظافة الشخصية لمتداولي الأغذية في المقاصف المدرسية، والتأكد من وجود المستندات والوثائق والسجلات ((شهادات تدريب العاملين، شهادات الصحة المهنية، وجود سجلات تنظيف خزانات مياه الشرب)).

وأشار مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي إلى أن عملية الرقابة على أغذية المقاصف في المؤسسات التعليمية في دبي تستمر على مدار العام الدراسي، وفي حالة رصد أي ملاحظة أو مخالفة تتم متابعة تلك المقاصف، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات التصحيحية، وضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للطلبة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.