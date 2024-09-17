في إطار تطوير المنظومة التعليمية.. «التربية» تطلق استبانة لقياس اهتمام الطلبة بعلوم الفضاء

أطلقت وزارة والتعليم استبانة موجهة لطلبة الصفوف من الـ 9 إلى الـ 12 في المدارس الحكومية لقياس مدى اهتمامهم بالتخصصات العلمية المتعلقة بعلوم الفضاء، وذلك في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز الابتكار والبحث العلمي بما يتماشى مع أهداف حكومة الإمارات في تطوير مجالات الفضاء.

وعممت المدارس الحكومية على الطلبة الاستبانة التي تسعى إلى تحديد توجهات الطلاب إزاء هذا المجال الواعد، حيث تمثل فرصة لفهم اهتماماتهم وتصوراتهم حول دراسة علوم الفضاء ومستقبلها المهني، وتأمل الوزارة أن تكون هذه الخطوة أساساً لتحسين المناهج الدراسية بما يعزز من قدرات الطلاب ويحفزهم على دخول مجالات علمية جديدة.

وتعد الاستبانة جزءاً من رؤية الإمارات 2071 التي تسعى لجعل الدولة رائدة عالمياً في الابتكار والتكنولوجيا، خصوصاً في مجالات مثل الفضاء، وتعكس هذه المبادرة مدى اهتمام الوزارة بتطوير الكفاءات الوطنية الشابة لدعم المشاريع الفضائية، والمبادرات الطموحة التي تعزز مكانة الإمارات كقوة علمية وتقنية على المستوى العالمي.

وتتضمن الاستبانة عدداً من الأسئلة حول مدى وعي الطلاب بعلوم الفضاء، ورغبتهم في متابعة دراسات متقدمة في هذا المجال، وتم توجيه الدعوة للطلاب لملء الاستبانة والمشاركة بفعالية في هذه المبادرة لتقديم رؤاهم حول التخصصات العلمية المستقبلية التي يرغبون في متابعتها، والتي ستسهم في تطوير برامج تعليمية تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

واعتبرت إدارات مدرسية أن هذه الاستبانة فرصة مهمة للطلاب للتعبير عن آرائهم والتفاعل مع التطورات العلمية الحديثة، خصوصاً في ظل النمو المتزايد للفرص المهنية في مجال الفضاء، وستساعد الوزارة على تطوير سياسات تعليمية تركز على إعداد الطلاب للمستقبل بما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة.

وتوقعوا أن تسهم نتائج الاستبانة في توجيه الاهتمام نحو تحسين المناهج الدراسية المتعلقة بعلوم الفضاء، وتحديد الفرص والتحديات التي قد تواجه الطلاب في دراسة هذا التخصص، وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار، مما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة في بناء جيل من العلماء والمهندسين القادرين على قيادة المشاريع الفضائية المستقبلية.