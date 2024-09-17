دبي نموذج يحتذى به عالمياً في التحول للطاقة النظيفة

أكد معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي اليوم تعتبر مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة، ونموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات عملاقة، لافتاً إلى أن أبرز هذه المشاريع هو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ((البيان)) خلال زيارته جناح ((كهرباء دبي)) في المؤتمر العالمي للمرافق 2024: ((ستبلغ القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، معرباً عن توقعه أن تتجاوز الهيئة الرقم المستهدف وتزيد على 5000 ميجاوات)).

وبين أن المرحلة الرابعة من المجمع، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، تعد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وأكبر مشروع استثماري يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية باستثمارات تصل إلى 15.8 مليار درهم، وفق نظام المنتج المستقل باستخدام ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات (3 وحدات بقدرة 200 ميجاوات لكل منها)، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.

ويتضمن المشروع أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 263 متراً، وعند اكتمالها ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة.

تخزين الطاقة

وحول أهم المشروعات ورؤيته للمستقبل قال الطاير: ((هناك مشروع 1800 ميجاوات وهو قيد الإنشاء، وسيكون أ مستقبل تخزين الطاقة باستخدام البطاريات والألواح الشمسية التي أثبتت القدرة والكفاءة التخزينية بالإضافة إلى تراجع أسعارها وتكاليف تشغيلها.

استعراض مبادرات

إلى ذلك استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أهم مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة، خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2024. وشهد جناح الهيئة إقبالاً كبيراً من الخبراء والمتخصصين، للتعرف على أحدث الممارسات وأحدث التقنيات في قطاعي الطاقة والمياه. وسلط فريق الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها وتفاصيل المرحلة الرابعة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى نشاط مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة وأهم البحوث والدراسات التي يعمل عليها، بما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية لطاقة المستقبل.

الطاقة الحرارية

وقال محمد المنصوري، مهندس أول في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، نستعرض خلال المؤتمر المرحلة الرابعة من المجمع وأهم مميزاتها المتعلقة بتخزين الطاقة الحرارية، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة يستمر على مدار 24 ساعة. وأضاف أن المرحلة الرابعة تتضمن أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع يصل إلى نحو 263 متراً، وأطول سعة تخزينية للطاقة الحرارية، مشيراً إلى أنه في المرحلة الرابعة قدرتنا الإنتاجية تصل إلى 950 ميجا وات، وتضم 6 وحدات، منها 4 وحدات طاقة شمسية مركزة، ووحدتان ألواح شمسية.

الخلايا الشمسية

وقال المهندس عمر البدواوي، باحث في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي إن المركز يشارك في الكثير من المؤتمرات، كما يشارك في الفعاليات المحلية والعالمية المتخصصة، وأوضح أن المركز يقوم بعمل دراسات ويقوم بنشرها واستعراضها خلال المؤتمرات العالمية.

وأضاف أنه ضمن الفريق المتخصص في تطوير الخلايا الشمسية، ويقوم حالياً بعمل تطوير مهم للخلايا الشمسية من خلال المحاكاة. وتابع: ((إن مركز البحوث والتطوير استعرض خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2024 دراسات مهمة حول مدى كفاءة الألواح الشمسية وقدرتها على الاستمرار بنفس الكفاءة خلال فترة الضمان، التي قد تمتد إلى 20 سنة مثلاً، ومدى تأثر الألواح الشمسية في البيئة الشمسية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أغلبية الألواح الشمسية مصنوعة حسب المعايير العالمية غير الصحراوية)). وأكد أن تلك المشكلات يتم دراستها في مركز البحوث والتطوير، ويتم اقتراح حلول لمواجهة تلك التحديات لكي يستفيد الجميع، ويتم نشر نتائج البحوث خلال المؤتمرات العالمية.