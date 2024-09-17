«دبي للإعلام» تحتفل بتخريج قيادات الصف الثاني والثالث ضمن دبلوم «إعداد القادة»

انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بشأن تطوير القيادات الإعلامية الإماراتية ضمن مختلف القطاعات الرئيسية، وبما يواكب طموحات دبي، وفي إطار الرؤية الطموحة لدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية ليكونوا قيادات وطنية مؤثرة، كرمت ((دبي للإعلام)) 31 موظفاً ضمن الدفعة الأولى من برنامج دبلوم ((إعداد القادة)) الهادف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث في ((دبي للإعلام)).

ويأتي هذا التكريم في سياق الجهود التي تبذلها دبي للإعلام لتطوير الكوادر الوطنية لشغل المواقع القيادية وريادة مسيرة التطوير ضمن قطاع الإعلام بدبي، حيث يسعى برنامج الدبلوم الذي يحمل عنوان ((رحلة القائد.. قادة اليوم بناة المستقبل)) الذي أطلقته ((دبي للإعلام)) بالشراكة مع إيلاف للاستشارات والتدريب، إلى صنع نموذج واقعي في صناعة القائد الناجح، وتوفير مساحة تدريبية لكوادرها الإعلامية وإعدادهم للمستقبل، حيث يتضمن 4 برامج رئيسية، منها: برنامج ((شيفرات القائد الأسمى)) والذي يتناول أدوات القيادة واستراتيجياتها، وطرق اكتشاف القدرات والطاقات الكامنة لدى القادة، وكذلك برنامج ((القادة العظماء وفق منهجية MIT)).

حضر حفل التكريم الذي نظمته دبي للإعلام في ((متحف الاتحاد))، محمد الملا الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، وسالم باليوحة المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وعبدالله المنصوري المدير التنفيذي قطاع الدعم المؤسسي، والدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، وشيخة أحمد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وعدد من القيادات الإعلامية في دبي.

رؤية مستقبلية

وفي هذه المناسبة قال محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام: ((في إطار الخطط الاستراتيجية المحددة من مجلس دبي للإعلام، وتحقيقاً لإحدى أهم غاياتها لبناء المنظومة الإعلامية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وسعياً لتدريب وتخريج قيادات إعلامية مؤثرة من الكفاءات المواطنة، نؤمن في ((دبي للإعلام)) أن شباب اليوم هم قادة المستقبل، لذلك نحرص باستمرار على منحهم مجموعة برامج تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم وتؤهلهم للمناصب القيادية وإدارة قطاع الإعلام مستقبلاً)).

وأضاف: ((رؤيتنا الجديدة أساسها كادر وطني شاب مؤهل لحمل مسؤولية التطوير ضمن أطر عمل تنافسية، لذا ينسجم برنامج ((دبلوم إعداد القادة)) الذي يأتي مكللاً لمنظومة تكريم ورعاية الكفاءات الإعلامية في دبي، مع المرحلة المقبلة من رؤيتنا المستقبلية لقطاع الإعلام، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إعلامياً رائداً لصناعة المحتوى)).

وأكد محمد الملا خلال حفل التكريم، أن رؤية ((دبي للإعلام)) المستقبلية، قائمة على نخبة من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تواكب مكانة دبي كمركز إعلامي رائد ومتطور، وتقدّيم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة ذات مواصفات عالمية، وبلا شك مثل هذا المنتج التنافسي يحتاج لكوادر وقيادات من الصف الثاني والثالث على اطلاع تام بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ومستوى التجهيزات التقنية والبنية التحتية، لتكون ((دبي للإعلام)) إحدى المؤسسات المساهمة في تحقيق نهضة إعلامية جديدة تخدم الجمهور، سواء داخل دولة الإمارات أو في مختلف أنحاء العالم العربي، برؤية تتطلع لبناء مستقبل إعلامي متقدم ومستدام.

أدوات المستقبل

يستعرض برنامج الدبلوم مجموعة من القيم والمهارات الرئيسية التي يحتاجها كل قائد ومدير في عمله وفق أفضل الممارسات العالمية في القيادة، إلى جانب بناء الثقة القيادية وإدارة فرق العمل وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، بينما صمم برنامج ((القيادة بذكاء عاطفي)) الذي يقدم كفاءات ومهارات القائد الذكي عاطفياً، إضافة إلى التعرف على طرق فهم الذات وأدوات الذكاء العاطفي واستراتيجيات تطوير المهارات القيادية، فيما يهدف برنامج التغيير المؤسسي إلى إعداد قادة أقوياء، ومدهم بما يحتاجونه من مفاتيح وأدوات تمكنهم من رسم بداية جديدة وملهمة، إلى جانب إكسابهم ما يحتاجونه من أدوات وخبرات ومهارات قيادية حيوية متنوعة، تمكنهم من مواجهة تحديات وتغيرات المستقبل بمرونة وذكاء، وتحفزهم على ابتكار الحلول المناسبة لها.

جدير بالذكر أن برنامج ((دبلوم إعداد القادة)) روعي فيه تحقيق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل الإعلام والصورة التي يجب أن يكون عليها من تطور ومواكبة للمتغيرات العالمية المحيطة، وحرص سموه على تعزيز الاستثمار في تطوير الكادر البشري، ووضع تمكين شباب الإعلاميين في مقدمة الأولويات، وتأكيد الحضور المؤثر للإعلامي الإماراتي الشاب في مسيرة التطوير، بما يتناسب مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي أصبح له الكلمة العليا في تشكيل صورة إعلام المستقبل.