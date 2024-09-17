خالد بن محمد يطلع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جانباً من فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تنعقد فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي، حتى 18 سبتمبر الجاري.

وتفقد سموه، خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث اطلع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعرض جهود الجهات المشاركة في الحدث في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء.

جهود

وأشاد سموه، خلال جولته في أروقة المعرض، بجهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة المرافق، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير المتبعة في هذا المجال محلياً وعالمياً.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، كل من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة له؛ وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة)).

يُذكر أن المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ((طاقة))، وتُنظِّمه شركة ((دي إم جي إيفنتس)) لتنظيم المعارض، تحت شعار ((نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق))، يُعدُّ منصة عالمية لتبادل المعارف والتجارب المبتكرة في مجال تطوير المرافق المستدامة.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعَي المياه والكهرباء. ويشهد الحدث عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية والتخصُّصية، وتنظيم أكثر من 110 جلسات بمشاركة ما يزيد على 280 متحدِّثاً، و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير.