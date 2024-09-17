محمد الشرقي: نحتفل بتاريخ شكل منعطفاً محورياً في مسيرة دولة الإمارات

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتولّي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد حكم الإمارة: ((نحتفل اليوم، بمناسبة وطنية ملهمة، وتاريخ شكّل منعطفاً محورياً في مسيرة دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، وهو تولّي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد حكم الإمارة، في الثامن عشر من شهر سبتمبر من العام 1974)).

وأضاف سموه، إن هذا اليوم، تذكير بمسيرة حافلة بالعطاء والحكمة والقيادة، وصفحة مشرقة من صفحات البناء والبذل في سبيل رفعة الوطن، وتعزيز دعائم نهضته وتطوره، ورفع اسمه عالياً في سماء الطموح والإنجاز.

وتابع سموه: منذ تولّي صاحب السمو حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، بدأت رحلة بناء الإنسان والعمران، استكمالاً لما أسّسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي، وتأكيداً على نهج يقوم على استثمار الموارد، وتمكين العقول، ومدّ جسور التواصل الدائم بين القيادة والشعب، وتطوير القطاعات الحيويّة التي ألحقت الفجيرة بمتطلبات النهضة التنموية الشاملة التي كانت ولا تزال تشهدها دولة الإمارات على الصعد كافة.

وأضاف: من رؤية سموه الثاقبة، ونظرته الحكيمة، وشخصيته المليئة بالعزيمة والإرادة، تواصل الفجيرة اليوم مسيرتها نحو التميز، وتتألق في محافل العالم في مجالات الاقتصاد والمعرفة والصحة والتعليم والبيئة، مرسخاً سموه، أن راحة المواطن وحياته الكريمة، هي في صدارة أولويات حكومة الفجيرة، وعلى رأس قراراتها وسياساتها وخططها المستقبلية، انطلاقاً من إيمان سموه بأن بناء الأوطان، يبدأ من بناء الإنسان.

وأشار سموه إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، طوال خمسة عقود، على تأكيد امتداد نهج الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الاتحاد، وتوريثه في نفوس الأجيال، ونشر مبادئه الأصيلة على مستوى أفراد المجتمع ومؤسساته، ضمن منظومة مجتمعية وعملية متكاملة، تضع وحدتها الوطنية وطموحها العظيم نصب الأعين. وقال: إن المبادئ التي نشأ عليها صاحب السمو حاكم الفجيرة، تجسدت في فكر سموه وقيادته للإمارة، فأصبحت سماته الشخصية في الحلم والحكمة وبعد النظر مفاتيح العمل الوطني الذي نهض بركائز التنمية الحيوية، وساهم في تطويرها بثبات الإرادة والبذل المتواصل في سبيل الهدف الأسمى، وهو رفعة الوطن وترسيخ مكانته بين الأمم.

وأكد أن الفجيرة تعيش اليوم، في ظلّ قيادة سموه، وتوجيهاته الدائمة ودعمه، عهداً جديداً من الانفتاح الحضاري والثقافي والتطور الاقتصادي والتواصل الإنساني مع مختلف دول العالم والمشاريع التطويرية النوعية على مستوى الإمارة وخارجها، وأصبحت وجهة يشار إليها بالبنان، وتستقطب الأعين والعقول، في مختلف المجالات التي تشكل عوامل رئيسة للنماء، والنهضة، والتطور. وقال في ختام كلمته: ((إننا سنواصل المسيرة تحت قيادة سموه وتوجيهاته. فقد قدمت لنا يا والدي، ويا صاحب السمو، معلماً وقائداً، وسنبقى نستلهم من رؤيتك وحكمتك الأفضل دائماً في مسيرة الوطن والحياة)).