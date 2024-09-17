محمد بن راشد: حمد الشرقي أحد رموز وأعلام اتحاد الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، الذكرى الـ50 لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، حيث دون سموه في حسابه عبر منصة ((إكس)): ((الأخ والصديق حمد بن محمد الشرقي.. نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن.. كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمد بن زايد داعماً ومرسخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن.. خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نعم الحاكم.. ونعم الأب والأخ الحريص على شؤونهم.. خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن.. وأصبحت فيها يا أبو محمد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله لك التوفيق والسداد.. ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد)).

وتحل اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، الذكرى الـ 50 لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله، محمد بن حمد الشرقي، طيب الله ثراه، تاريخ يمثّل علامة مضيئة لعهد مشرق من الازدهار والتنمية الشاملة في الإمارة، ومناسبة تاريخية مهمة تحمل في طياتها صفحات من الولاء والوفاء، وأعواماً حافلة بالإنجازات شاهدة على مواقف من الحكمة حققت فيها الفجيرة مكتسبات حضارية، وكانت مقولة سموه الشهيرة: ((نمضي قدماً لمستقبل مشرق، بهمّة لا تعرف المستحيل))، منارةً سارت عليها مؤسسات الفجيرة المحلية، مواصلة مسيرة الإنجازات وترسيخ مكانة دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

ينبثق أسلوب صاحب السمو حاكم الفجيرة، في القيادة والإدارة، من خلال رؤية اتحادية امتدت على مدار 5 عقود من الحكمة والريادة الفكرية التي أسّس لها الآباء الأوائل للاتحاد، تحت راية الوحدة الوطنية، ومبادئ استشراف المستقبل، وإيلاء الإنسان المركز الأول في الرعاية والخدمات المعيشية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الإمارة.

ويعد يوم الـ 18 من سبتمبر من كل عام مناسبة نستذكر فيها كل محطات الإنجاز لسموه والتميز ومسيرة التطور في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية في إمارة الفجيرة، مسيرة من الجهود الكبيرة والتوجيهات السامية بالمضي قدماً بخطط استراتيجية تنموية شاملة وطموحة للنهوض بكافة المجالات والوصول بها إلى أفضل المستويات، فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حكم إمارة الفجيرة، خطت الإمارة خطوات متسارعة نحو تنمية الإنسان وتطوير العمران، حتى أضحت اليوم أرضاً خصبة للاستثمار الاقتصادي، ووجهة الثقافة، والسياحة الناجحة، وأرض الثروات البيئية الطبيعية.

محطات

تلقّى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعليمه الابتدائي في مدرسة الصباحية في الفجيرة، ثم التحق بكلية ((لندن كوليدج)) في المملكة المتحدة عام 1967 لإكمال دراسته العليا، وبعدها التحق بكلية مونز العسكرية التي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

وتولى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، منصب رئيس الشرطة والأمن في الفجيرة، ومنصب وزير الزراعة والثروة السمكية ضمن أول تشكيل وزاري للحكومة الاتحادية بعد قيام الاتحاد، حيث نشطت بقيادة سموه مشروعات الإنتاج الزراعي وبرامج دعم المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية لإنجاح منظومة التنمية الزراعية والحيوانية في البلاد، ثم عُيّن في منصب ولي عهد الفجيرة، حيث شَبَّ سموه على حب التعلم والمعرفة، وتشرّب مبادئ القيادة، التي اكتسبها من بيئته التي وُلد وترعرع فيها على أرض الفجيرة الزاخرة بمعاني الثبات والعزم والطموح الذي لا يعرف المستحيل.

تولى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة عام 1974 خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي، رحمه الله، وسار على خطى والده في تطوير المنطقة والارتقاء بها في جميع المجالات، ليبدأ بعقله الراجح، وشكيمته العالية، وفطنته المتّقدة، عهداً جديداً في تاريخ الإمارة، وليُكمل مسيرة بناء الوطن، ونمائه، ونهضته.

حضور

ترأس صاحب السمو حاكم الفجيرة وفد دولة الإمارات في محافل عربية ودولية، نقل من خلالها وجهة نظر الدولة لقادة دول العالم لدى مشاركته في العديد من القمم العالمية التي عقدت على مدار الـ50 عاماً الماضية، ففي عام 1991 مثل سموه الدولة في القمة الإسلامية السادسة في العاصمة السنغالية داكار، وفي العام 2000 مثّل سموه الإمارات في القمة الإسلامية الـ9، وعلى المستوى العربي، مثّل سموه دولة الإمارات في العديد من القمم العربية، مثل قمة تونس عام 2004، فيما شارك سموه في العام 2005 في القمة العربية بالجزائر.

وتوالت مشاركات سموه في القمم العربية التي عقدت في الدوحة عام 2009، وفي الكويت عام 2014، وفي مصر عام 2015، وفي نواكشوط عام 2016. كما كان لسموه مشاركة بارزة وفاعلة في القمة العربية الأوروبية الأولى في مصر عام 2019، والتي أقيمت تحت شعار ((الاستثمار في الاستقرار))، وشارك سموه قبل ذلك في الكثير من القمم والمؤتمرات الدولية منها ((قمة الألفية)) في نيويورك. كما مثّل سموّه دولة الإمارات في مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في نيويورك عام 2008، ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة الذي عقد في جنوب أفريقيا عام 2002.

ومن أحدث مشاركات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والذي عقد في دولة قطر عام 2023، تحت شعار ((من الإمكانيات إلى الازدهار)).

وبرزت في عهد صاحب السمو حاكم الفجيرة العديد من مشروعات البنية التحتية، والتطوير العمراني، التي أسهمت بشكل مباشر في خدمة المواطنين ورفع جودة حياتهم، وتسهيل تنقلهم بين مختلف مناطق الإمارة التي تمتد على مساحتها الشاسعة، حيث وجه سموّه بإنشاء شبكة الطرق الرئيسة والداخلية وتطويرها داخل المدينة والمناطق التابعة لها وتزويدها بالخدمات الضرورية، لتشهد الفجيرة حقبة من التغييرات والتطورات المتلاحقة، رسمت ملامح جديدة لحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، ولتقطع شوطاً كبيراً في سلسلة من المشاريع الكبرى التي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياً وإقليمياً للنقل والشحن والخدمات اللوجستية.

حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ((فوز))، حيث أصبح ميناء الإمارة ثاني أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، وكان لذلك انعكاسه الكبير على قيام المشاريع الجديدة وازدياد فرص العمل، ونشوء المعامل الحديثة التي استفادت من البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها في الفجيرة، عوامل رسخت المكانة الدولية المتقدمة للإمارة في قطاع الطاقة وتزويد السفن بالوقود بين دول العالم، كما عززت موقعها الاستراتيجي لتكون مركزاً عالمياً لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الرائدة في القطاع البحري وتوفير الخدمات اللوجستية عالية الجودة، وذلك تأكيداً لما تتمتع به من بنية تحتية داعمة ومنظومة اقتصادية قوية تعزز رؤية دولة الإمارات في مسيرة التنمية الاقتصادية وحضورها في أسواق النفط العالمية.

منصة اقتصادية استراتيجية

تعد الفجيرة منصة اقتصادية استراتيجية على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، فموانئ الفجيرة من أكبر الموانئ البحرية في الإمارات، وهي مركز للعديد من المشاريع، مثل مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام ((آدكوب)) الاستراتيجي، الذي يسمح لأبوظبي بتصدير أكثر من 70 % من النفط الخام من الفجيرة، وتضم أيضاً أكبر رصيف بترولي في الدولة وأعمق رصيف في العالم لتحميل ناقلات النفط العملاقة المطلة على ساحل المحيط الهندي، وبلغت حركة تفريغ وتحميل الحاويات في ميناء الفجيرة حوالي 5 آلاف حاوية لعام 2023. كما يبلغ إنتاج المصافي من المنتجات البترولية في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية حوالي 4 آلاف طن متري لعام 2023.

ويعد مطار الفجيرة الدولي، مركزاً محورياً للطيران وحركة النقل والسياحة للساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يقوم بمهامه من خلال رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة الهادفة لتكون الإمارة محطة للمسافرين والسياح والشركات، بهدف الاسترخاء والاستمتاع بطبيعة الفجيرة الخلابة، كما يعتبر المطار، مورداً مهماً لرفد اقتصاد الإمارة من خلال حركة النقل والشحن الدولي.

ومع التطور الاقتصادي المذهل وتنوع الموارد المالية للإمارة، بلغت واردات التجارة الخارجية المباشرة حوالي ملياري درهم للعام 2023، في حين بلغ عدد الرخص الاقتصادية للعام الماضي 22 ألف رخصة صادرة عن حكومة الفجيرة.

العلم يبني الإنسان

آمن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأهمية العلم في بناء الإنسان، ودور المؤسسات التعليمية في رفع وعي المجتمعات، وتمكين أفرادها معرفياً وثقافياً نحو تحقيق تنمية وطنية شاملة على الصعد كافة، حيث حرص سموه على دعم مسيرة التعليم في الإمارة، والعمل على إرساء بيئة تعليمية مُحفزة، تدعم البحث العلمي وتستثمر في المورد البشري، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات نحو مجتمع معرفي يقوم على الابتكار والريادة.

اهتمام كبير لصاحب السمو حاكم الفجيرة بشؤون التعليم، حيث تنوعت المدارس وتطورت أساليب التعليم، وافتتح سموه مبنى كليات التقنية العليا للطالبات عام 2000، ومبنى الطلبة عام 2005، وجامعة الفجيرة عام 2006، كما أنشأ مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية، لتشهد إمارة الفجيرة نهضة واسعة في بناء المدارس والمؤسسات العلمية، وليصل مجموع المدارس الحكومية والخاصة في الفجيرة إلى حوالي 67 مدرسة، إلى جانب 6 جامعات وكليات عليا تضم حوالي 44854 طالباً، إلى جانب افتتاح أكاديمية الفجيرة للطيران، وكلية ((بي أي إم إس))، وكلية ((لندن أمريكان سيتيز)).

عززت الفجيرة موقعها على الخارطة السياحية لدولة الإمارات والمنطقة، مستفيدة من العديد من العوامل والتطورات على مستوى التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، لترتفع معها أعداد الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية إلى حوالي 44 منشأة فندقية، تشمل علامات فندقية عالمية من فئة الـ 5 والـ 4 والـ 3 نجوم، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 5503 غرف فندقية، أسهمت في نمو قطاع الترفيه والتسوق، وانتعاش مناطق الجذب السياحي لتصبح وجهة مهمة للسياح من داخل وخارج الدولة.

التجارة الخارجية

تحظى التجارة الخارجية في إمارة الفجيرة بمكانة رفيعة وسمعة عالمية بفضل التواجد اللافت لأهم وكبرى شركات النفط والغاز والتعدين والخدمات اللوجستية في ميناء الفجيرة وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية المباشرة 2.483 مليون درهم، لترتفع قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة بنسبة تصل إلى نحو 24 % لتصبح 9.616 ملايين خلال عام 2023 مقارنة مع العام الذي سبقها، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالفجيرة ارتفاعاً ليصل إلى 27 مليار درهم لسنة 2023.

وفرت الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خدمات صحية مميزة ورعاية طبية متعددة تغطي الحاجة السكانية للإمارة،

وحققت الإمارة في عهد سموه، قفزات مميزة في جانب الرعاية الصحية لتتميز الإمارة بمستشفيات حكومية بخدمات 5 نجوم، ومنها مستشفى الفجيرة ومستشفى خليفة ومستشفى مسافي ومستشفى دبا، فيما يعد مستشفى الشرق وثومبي من مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب عدد كبير من العيادات والمراكز الصحية والتي يصل عددها إلى 117 مركزاً وعيادة صحية.