Wednesday, 18 September 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الديمقراطية الذبيحة في يومها الدولي

9/17/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) العالم‭ ‬احتفل‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬يستغرب‭ ‬المرء‭ ‬أي‭ ‬ديمقراطية‭ ‬يحتفل‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تذبح‭ ‬فيه‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وتداس‭ ‬بالأقدام‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العالم‭.‬

الديمقراطية‭ ‬جوهرها‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭. ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأكبرها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬وتقرير‭ ‬مصيره‭.‬

في‭ ‬غزة‭ ‬يتابع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬أكبر‭ ‬مذبحة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.. ‬أكبر‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ولغزة‭ ‬بأسرها‭.‬

ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلا‭ ‬وذبحه‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بوحشية‭ ‬وهمجية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭. ‬حرم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحياة‭.. ‬قتل‭ ‬حق‭ ‬الأطفال‭ ‬وكل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬وفي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وفي‭ ‬السكن‭ ‬الآمن‭.. ‬وهكذا‭. ‬دمر‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومخازن‭ ‬الغذاء‭ ‬وكل‭ ‬منشأة‭ ‬استطاع‭ ‬تدميرها‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

فعل‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذا‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬تام،‭ ‬أي‭ ‬بقصد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لغزة‭ ‬وأهلها‭.‬

الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تعمد‭ ‬تجويع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وترك‭ ‬أطفالا‭ ‬يموتون‭ ‬جوعا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرب‭ ‬الابادة‭.‬

الكيان‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقتل‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للجرائم‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬حماية‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.. ‬تعمد‭ ‬قتل‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمراسلين،‭ ‬وأي‭ ‬أفراد‭ ‬دوليين‭ ‬موجودين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭.. ‬الخ‭.‬

الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬النموذج‭ ‬العالمي‭ ‬المثالي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬وتدعو‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بديمقراطيتها،‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بتأييد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الوحشي‭ ‬لأبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بل‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬بأسلحتها‭ ‬وبدعمها‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

ما‭ ‬يفعله‭ ‬الغرب‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فضح‭ ‬كل‭ ‬مزاعم‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأظهر‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬حقيقته‭ ‬العنصرية‭ ‬الوحشية‭.‬

الغرب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭. ‬حين‭ ‬يفعل‭ ‬هذا‭ ‬ففي‭ ‬عقيدته‭ ‬أن‭ ‬اليهود‭ ‬أحق‭ ‬بالحياة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬وأنه‭ ‬بالمقارنة‭ ‬باليهود‭ ‬ليس‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬حقوق،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬اليهود‭ ‬يجوز‭ ‬إبادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

العالم‭ ‬بكل‭ ‬منظماته‭ ‬الدولية‭ ‬وبكل‭ ‬قوانينه‭ ‬وقراراته‭ ‬الدولية‭ ‬والذي‭ ‬يتابع‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬معاقبة‭ ‬المجرمين‭ ‬وعن‭ ‬حماية‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬خضع‭ ‬لإرهاب‭ ‬الغرب‭ ‬بوحشيته‭ ‬وعنصريته‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جرائمهم‭.‬

الأمر‭ ‬العجيب‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬هذا‭ ‬الذبح‭ ‬الوحشي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬وهذه‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬اختارت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬موضوعا‭ ‬لليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وتحدث‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يشكلها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬دون‭ ‬رادع‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وانتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬‮«‬المغلوطة‭ ‬والمضللة‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬واستخدام‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭.‬

طبعا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مناقشة‭ ‬أخطار‭ ‬أو‭ ‬منافع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬اختيار‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السوء‭ ‬كموضوع‭ ‬ليوم‭ ‬الديمقراطية‭. ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يقتل‭ ‬ويذبح‭ ‬ويدمر‭ ‬ويبيد‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كان‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬مناسبة‭ ‬كي‭ ‬تحاول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إيقاظ‭ ‬العالم‭ ‬والضمير‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬شناعة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وكل‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فضلت‭ ‬الهروب‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

MENAFN17092024000055011008ID1108685209

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث