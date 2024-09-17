الديمقراطية الذبيحة في يومها الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الديمقراطية‭ ‬جوهرها‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭. ‬أبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وأكبرها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬وحقه‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬وتقرير‭ ‬مصيره‭.‬

في‭ ‬غزة‭ ‬يتابع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وعلى‭ ‬امتداد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬أكبر‭ ‬مذبحة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.. ‬أكبر‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ولغزة‭ ‬بأسرها‭.‬

ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلا‭ ‬وذبحه‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بوحشية‭ ‬وهمجية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭. ‬حرم‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحياة‭.. ‬قتل‭ ‬حق‭ ‬الأطفال‭ ‬وكل‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬وفي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وفي‭ ‬السكن‭ ‬الآمن‭.. ‬وهكذا‭. ‬دمر‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬ومخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬ومخازن‭ ‬الغذاء‭ ‬وكل‭ ‬منشأة‭ ‬استطاع‭ ‬تدميرها‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

فعل‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذا‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬تام،‭ ‬أي‭ ‬بقصد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لغزة‭ ‬وأهلها‭.‬

الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تعمد‭ ‬تجويع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وترك‭ ‬أطفالا‭ ‬يموتون‭ ‬جوعا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرب‭ ‬الابادة‭.‬

الكيان‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقتل‭ ‬عن‭ ‬عمد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينقل‭ ‬الصورة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للجرائم‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يحاول‭ ‬حماية‭ ‬حق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.. ‬تعمد‭ ‬قتل‭ ‬عمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمراسلين،‭ ‬وأي‭ ‬أفراد‭ ‬دوليين‭ ‬موجودين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غزة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭.. ‬الخ‭.‬

الدول‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬النموذج‭ ‬العالمي‭ ‬المثالي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬وتدعو‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بديمقراطيتها،‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بتأييد‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الوحشي‭ ‬لأبسط‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بل‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬بأسلحتها‭ ‬وبدعمها‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

ما‭ ‬يفعله‭ ‬الغرب‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬فضح‭ ‬كل‭ ‬مزاعم‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأظهر‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬حقيقته‭ ‬العنصرية‭ ‬الوحشية‭.‬

الغرب‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة‭. ‬حين‭ ‬يفعل‭ ‬هذا‭ ‬ففي‭ ‬عقيدته‭ ‬أن‭ ‬اليهود‭ ‬أحق‭ ‬بالحياة‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬والمسلمين،‭ ‬وأنه‭ ‬بالمقارنة‭ ‬باليهود‭ ‬ليس‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬حقوق،‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬اليهود‭ ‬يجوز‭ ‬إبادة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والعرب‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

العالم‭ ‬بكل‭ ‬منظماته‭ ‬الدولية‭ ‬وبكل‭ ‬قوانينه‭ ‬وقراراته‭ ‬الدولية‭ ‬والذي‭ ‬يتابع‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬عن‭ ‬معاقبة‭ ‬المجرمين‭ ‬وعن‭ ‬حماية‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬الدولية‭ ‬والقرارات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬والمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬خضع‭ ‬لإرهاب‭ ‬الغرب‭ ‬بوحشيته‭ ‬وعنصريته‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬جرائمهم‭.‬

الأمر‭ ‬العجيب‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬هذا‭ ‬الذبح‭ ‬الوحشي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬وهذه‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬اختارت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬موضوعا‭ ‬لليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وتحدث‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬جوتيريش‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يشكلها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬‮«‬دون‭ ‬رادع‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وانتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬‮«‬المغلوطة‭ ‬والمضللة‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬واستخدام‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭.‬

طبعا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مناقشة‭ ‬أخطار‭ ‬أو‭ ‬منافع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬اختيار‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬السوء‭ ‬كموضوع‭ ‬ليوم‭ ‬الديمقراطية‭. ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يقتل‭ ‬ويذبح‭ ‬ويدمر‭ ‬ويبيد‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كان‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬مناسبة‭ ‬كي‭ ‬تحاول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إيقاظ‭ ‬العالم‭ ‬والضمير‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬شناعة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬وما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وكل‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬لكن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فضلت‭ ‬الهروب‭ ‬إلى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬