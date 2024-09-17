عـمـدة لـنـدن يـعـلـن خطة لتحويل شارع أكسفورد إلى منطقة مخصصة للمشاة فقط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬خان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬ميلاً‭ ‬واحدًا‭ ‬‮«‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الوجهة‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬توقع‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أنجيلا‭ ‬راينر‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬تطوير‭ ‬بلدية‭ ‬مقترحة،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬خان‭ ‬صلاحيات‭ ‬أكبر‭ ‬لإحياء‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

فيما‭ ‬قوبل‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭ ‬بالاستياء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬وستمنستر،‭ ‬الذي‭ ‬عارض‭ ‬الخطة‭ ‬السابقة‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬الشركات‭ ‬والمقيمين‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الحافلات،‭ ‬وقد‭ ‬تُعطل‭ ‬الآن‭ ‬خطط‭ ‬التجديد‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جاهزة‭ ‬للتنفيذ؛‭ ‬إذ‭ ‬يعتقد‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬بالحافلات‭ ‬ضروري‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المتسوقين‭ ‬والعمال،‭ ‬وخاصة‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬والأسر‭ ‬والأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المنخفض‭.‬

والآن،‭ ‬بموجب‭ ‬الخطط‭ ‬الجديدة‭ ‬وبعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬عربات‭ ‬الخيول‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنهاء‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬البطيئة‭ ‬سيتم‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الحافلات‭ ‬الحمراء‭ ‬ذات‭ ‬الطابقين‭ ‬وسيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬السوداء‭ ‬التي‭ ‬تصطف‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.‬

وتشمل‭ ‬الخطة‭ ‬الجديدة‭ ‬إضافة‭ ‬مقاعد‭ ‬وإضاءة‭ ‬و64‭ ‬معبرًا‭ ‬للمشاة‭ ‬جديدة‭ ‬أو‭ ‬محسنة‭.‬

وفي‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬خان‭ ‬أن‭ ‬تحويل‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمشاة‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬والإنفاق،‭ ‬ويعزز‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬كان‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬جوهرة‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬البريطاني،‭ ‬ولكنه‭ ‬عانى‭ ‬بشدة‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬لإعادة‭ ‬إحياء‭ ‬هذا‭ ‬الشارع‭ ‬الشهير‭ ‬ومنحه‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬للحياة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتجار‭ ‬التجزئة‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الشهير‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬مجده‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬ The ‭ ‬ Guardian ‭ ‬بدأ‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬الزوار‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬عندما‭ ‬أثرت‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬والسفر‭ ‬الدولي‭ ‬والمحلي‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬ويزوره‭ ‬الآن‭ ‬حوالي‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يوميًا‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬كورسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نيو‭ ‬ويست‭ ‬إند،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد،‭ ‬إنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالتشجيع،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دافعت‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬تحويل‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد،‭ ‬وواجهت‭ ‬تحديات‭ ‬ومقترحات‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬الجداول‭ ‬الزمنية‭ ‬لمقترحات‭ ‬خان‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحويل‭ ‬النصف‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمشاة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬