عـمـدة لـنـدن يـعـلـن خطة لتحويل شارع أكسفورد إلى منطقة مخصصة للمشاة فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سيتم حظر حركة المرور من شارع أكسفورد بلندن بموجب الخطط التي أعلنها عمدة لندن صادق خان، باستخدام صلاحيات جديدة من حزب العمال لدفع عملية تحويل شارع التسوق الشهير في العاصمة إلى منطقة مخصصة للمشاة، وهي خطوة طال انتظارها.
وقال خان إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حتى يصبح الشارع الذي يبلغ طوله ميلاً واحدًا «مرة أخرى الوجهة التجارية الرائدة في العالم».
ومن المتوقع أن توقع نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر على إنشاء منطقة تطوير بلدية مقترحة، ما يمنح خان صلاحيات أكبر لإحياء الخطط التي طرحها لأول مرة في عام 2017.
فيما قوبل هذا الخبر بالاستياء من قبل مجلس وستمنستر، الذي عارض الخطة السابقة بسبب مخاوف الشركات والمقيمين بشأن إعادة توجيه الحافلات، وقد تُعطل الآن خطط التجديد التي تبلغ قيمتها 90 مليون جنيه إسترليني التي كانت جاهزة للتنفيذ؛ إذ يعتقد المجلس أن الوصول المباشر بالحافلات ضروري للعديد من المتسوقين والعمال، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
والآن، بموجب الخطط الجديدة وبعد ما يقرب من قرن من حظر عربات الخيول في محاولة لإنهاء حركة المرور البطيئة سيتم إعادة توجيه الحافلات الحمراء ذات الطابقين وسيارات الأجرة السوداء التي تصطف في شارع أكسفورد إلى مكان آخر.
وتشمل الخطة الجديدة إضافة مقاعد وإضاءة و64 معبرًا للمشاة جديدة أو محسنة.
وفي السياق، أكد خان أن تحويل الشارع إلى منطقة مخصصة للمشاة سيسهم في زيادة عدد الزوار والإنفاق، ويعزز الإيرادات الضريبية. وقال: «كان شارع أكسفورد في السابق جوهرة قطاع التجزئة البريطاني، ولكنه عانى بشدة خلال العقد الماضي. هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة إحياء هذا الشارع الشهير ومنحه فرصة جديدة للحياة».
وأضاف: «أنا متحمس للعمل مع الحكومة الجديدة، وتجار التجزئة والشركات المحلية، على هذه الخطط التي ستساعد في استعادة هذا الجزء الشهير من العاصمة إلى مجده السابق».
وبحسب صحيفة الغارديان The Guardian بدأ شارع أكسفورد مؤخرًا في التعافي من انخفاض أعداد الزوار خلال جائحة كورونا، عندما أثرت القيود على التجارة والسفر الدولي والمحلي بشكل كبير، ويزوره الآن حوالي 500 ألف شخص يوميًا.
وقال دي كورسي، الرئيس التنفيذي لشركة نيو ويست إند، التي تمثل الشركات التي تعمل في شارع أكسفورد، إنها تشعر بالتشجيع، بعد أن «دافعت فترة طويلة عن تحويل شارع أكسفورد، وواجهت تحديات ومقترحات مختلفة على مر السنين».
ولكن استنادًا إلى الجداول الزمنية لمقترحات خان السابقة من المحتمل أن يتم تحويل النصف الغربي من شارع أكسفورد إلى منطقة مخصصة للمشاة بحلول عام 2027.
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