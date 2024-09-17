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حقيقة لا يعرفها أغلب العرب والمسلمين..المحكمة الدولية: ملكية كل الحرم الشريف في القدس للمسلمين

9/17/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وثيقة‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬لصالح‭ ‬اليهود‭ ‬لترجمت‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬لغات‭ ‬العالم،‭ ‬ولسمع‭ ‬بها‭ ‬كلّ‭ ‬الناس‭ ‬ونراهن‭ ‬بأن‭ (‬99 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬المسلمين‭ ‬عامَّة‭ ‬والعرب‭ ‬خاصَّة‭ ‬لم‭ ‬يسمعوا‭ ‬بها‭. ‬وهناك‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬دولية‭ ‬قبل‭ ‬93‭ ‬عاماً‭ ‬وأثناء‭ ‬الانتداب‭ ‬البريطاني‭ ‬لفلسطين‭ ‬عندما‭ ‬تقاضى‭ ‬المسلمون‭ ‬واليهود‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭: ‬

هل‭ ‬هو‭ ‬حقٌّ‭ ‬للمسلمين‭ ‬

أم‭ ‬هو‭ ‬الهيكل‭ ‬المزعوم؟

فماذا‭ ‬قال‭ ‬المحكمون‭ ‬الأوروبيون‭ ‬والقضاة‭ ‬المحايدون‭ ‬والمحامون‭ ‬وعلماء‭ ‬التاريخ‭ ‬والآثار‭ ‬الدوليون‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬بينهم‭ ‬عربي‭ ‬ولا‭ ‬مسلم‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وعن‭ ‬الحائط‭ ‬الغربي‭ ‬العتيق‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬حائط‭ ‬المبكى،‭ ‬وهل‭ ‬هو‭ ‬حق‭ ‬لليهود‭ ‬أم‭ ‬هو‭ ‬حائط‭ ‬البراق‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬وملك‭ ‬للمسلمين؟

وماذا‭ ‬كان‭ ‬قرار‭ ‬تلك‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية؟

أثناء‭ ‬الانتداب‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭.. (‬اندلعت‭ ‬ثورة‭ ‬البراق‭ ‬عام‭ ‬1929‭ ‬ضد‭ ‬المستعمر‭ ‬البريطاني‭) ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬تسهيلات‭ ‬قدمها‭ ‬الانجليز‭ ‬لليهود‭ ‬للوصول‭ ‬والصلاة‭ ‬عند‭ ‬الحائط‭ ‬الغربي‭ ‬للمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬ولم‭ ‬تهدأ‭ ‬الثورة‭ ‬أبداً،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قبل‭ ‬الانجليز‭ ‬بإحالة‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬دولية‭ ‬للبت‭ ‬في‭: ‬هل‭ ‬الحائط‭ ‬هو‭ ‬حائط‭ ‬البراق‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أم‭ ‬هو‭ ‬حائط‭ ‬المبكى‭ ‬اليهودي؟

وقامت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بتعيين‭ ‬لجنة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬السويد‭ ‬رئيساً،‭ ‬وعضوية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬ورئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬النمساوية‭ ‬الرومانية‭ ‬المختلطة‭ ‬وحاكم‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لجزيرة‭ ‬سومطرة‭ ‬السابق‭ ‬وعضو‭ ‬ببرلمان‭ ‬هولندا،‭ ‬وهي‭ ‬لجنة‭ ‬دولية‭ ‬محايدة‭ ‬وعلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬قضائي‭ ‬وتحكيمي،‭ ‬ووصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يونيو‭ ‬1930‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ (‬شهراً‭ ‬كاملاً‭) ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تعقد‭ ‬جلسة‭ ‬أو‭ ‬جلستين‭. ‬

وأثناء‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬وعددها‭ ‬23‭ ‬جلسة‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬52‭ ‬شاهداً،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬حاخامات‭ ‬اليهود‭ ‬و30‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬وشاهد‭ ‬واحد‭ ‬بريطاني،‭ ‬وقدم‭ ‬الطرفان‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬61‭ ‬وثيقة،‭ ‬منها‭ ‬خمس‭ ‬وثلاثون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬اليهود،‭ ‬وست‭ ‬وعشرون‭ ‬وثيقة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭.‬

وثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ (‬حجة‭ ‬المسلمين‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬الغالبة‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬استطاع‭ ‬دفاعهم‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بالجدار‭ ‬وقفٌ‭ ‬إسلاميٌ‭ ‬بموجب‭ ‬وثائق‭ ‬وسجلات‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية،‭ ‬وأن‭ ‬نصوص‭ ‬القرآن‭ ‬وتقاليد‭ ‬الإسلام‭ ‬صريحة‭ ‬بقدسية‭ ‬المكان‭ ‬عندهم‭.‬

وأن‭ ‬زيارة‭ ‬اليهود‭ ‬للحائط‭ ‬ليست‭ ‬حقاً‭ ‬لهم،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬منحة‭ ‬محددة‭ ‬بموجب‭ (‬أوامر‭ ‬الدولة‭ ‬العثمانية‭)‬،‭ ‬وبموجب‭ (‬أوامر‭ ‬الحكم‭ ‬المصري‭ ‬للشام‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬إلا‭ ‬استجابة‭ ‬للالتماسات‭ ‬المتكررة‭ ‬بزيارة‭ ‬المكان‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بإقامة‭ ‬شعائر‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭)‬،‭ ‬ويكتفى‭ ‬بالدعاء‭ ‬بلا‭ ‬صوت‭ ‬ولا‭ ‬إزعاج،‭ ‬ولا‭ ‬أدوات‭ ‬جلوس‭ ‬أو‭ ‬ستائر‭. ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬منحة‭ ‬من‭ ‬الحكومات‭ ‬المسلمة‭ ‬كنوع‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬الديني‭ (‬وليس‭ ‬حقاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬ولا‭ ‬دينياً‭ ‬ولا‭ ‬عقارياً‭) !‬

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬جلسات‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬ممثلي‭ ‬العرب‭ ‬المسلمين‭ ‬وممثلي‭ ‬اليهود،‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬الطرفان،‭ ‬وزارت‭ ‬كل‭ ‬الأماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬جلستها‭ ‬الختامية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬1930م،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬بالإجماع‭ ‬إلى‭ ‬قرارها‭ ‬الذي‭ ‬استهلته‭ ‬بالفقرة‭ ‬الآتية،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تهمنا‭ ‬كمسلمين‭:‬

‮«‬للمسلمين‭ ‬وحدهم‭ ‬تعود‭ ‬ملكية‭ ‬الحائط‭ ‬الغربي،‭ ‬ولهم‭ ‬وحدهم‭ ‬الحق‭ ‬العيني‭ ‬فيه‭ ‬لكونه‭ ‬يؤلف‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الحرم‭ ‬الشريف‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أملاك‭ ‬الوقف،‭ ‬وللمسلمين‭ ‬أيضاً‭ ‬تعود‭ ‬ملكية‭ ‬الرصيف‭ ‬الكائن‭ ‬أمام‭ ‬الحائط‭ ‬وأمام‭ ‬المحلة‭ ‬المعروفة‭ ‬بحارة‭ ‬المغاربة‭ ‬المقابلة‭ ‬للحائط‭ ‬لكونه‭ ‬موقوفاً‭ ‬بحسب‭ ‬أحكام‭ ‬الشرع‭ ‬الإسلامي‭ ‬لجهات‭ ‬البر‭ ‬والخير‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬أيضاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أدوات‭ ‬العبادة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يجلبها‭ ‬اليهود‭ ‬ويضعونها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحائط‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬تعتبر‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إنشاء‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬عيني‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬الحائط‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الرصيف‭ ‬المجاور‭ ‬له‮»‬‭.‬

وتضمن‭ ‬القرار‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬الأخرى،‭ ‬أهمها‭: ‬‮«‬منع‭ ‬جلب‭ ‬المقاعد‭ ‬والرموز‭ ‬والحُصُر‭ ‬والكراسي‭ ‬والستائر‭ ‬والحواجز‭ ‬والخيام،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لليهود‭ ‬بنفخ‭ ‬البوق‭ ‬قرب‭ ‬الحائط‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬وضعت‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬موضع‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬يونيو‭ ‬1931،‭ ‬وأصدرت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬كتاباً‭ ‬أبيض‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬اعترف‭ ‬بملكية‭ ‬المسلمين‭ ‬للمكان‭ ‬وتصرفهم‭ ‬فيه،‭ ‬وقد‭ ‬حمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬والكتاب‭ ‬الأبيض‭ ‬اليهود‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬حدودهم،‭ ‬ولم‭ ‬تلبث‭ ‬أصوات‭ ‬اليهود‭ ‬أن‭ ‬خفت‭ ‬ظاهريا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الحائط،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ذلك‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬مرسوم‭ ‬الحائط‭ ‬الغربي‭ ‬لسنة‭ ‬1931‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬لفلسطين‭.‬

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