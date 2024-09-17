بـعـد طـحـنـهـا فـي الـخلاط.. رأس ملكة جمال سويسرا في كيس قمامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عثر والد ملكة الجمال السويسرية التي قتلت على يد زوجها وجرى طحنها في الخلاط على رأسها في كيس قمامة. وقتلت كريستينا جوكسيموفيتش (38 عاما) خنقا على يد زوجها مارك ريبين، الذي أقدم في شهر فبراير الماضي على تقطيعها. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فقد رأى والد الفتاة شعرا أشقر يخرج من كيس أسود في غرفة الغسيل وعندما فتحه وجد رأس ابنته مقطوعة داخل الكيس.
كان الأب يجلس في منزل الضحية في بينينجن، بالقرب من بازل في سويسرا، من دون أن يدرك أن مارك قام بتقطيع ابنته في غرفة الغسيل باستخدام منشار كهربائي وسكين ومقص الحديقة. ولم يكتف بذلك بل أقدم الزوج على هرس أجزاء جسد كريستينا في خلاط يدوي وأذابه في حمض وفق ما ذكرت صحيفة بليك.
ولم يدرك والد كريستينا أن شيئا مروعا قد حدث، فتناول العشاء مع أحفاده وتحدث إلى صهره مارك ريبن (41 عاما). وتم تنبيه والدي كريستينا لأول مرة إلى وجود شيء خاطئ عندما طلبت منهم روضة أطفال حفيدتهم أن يلتقطوا الأطفال. وعندما أوصلوا أحفادهم أصر مارك على أنه لا يعرف مكان كريستينا وقال إنها أحيانا تغادر.
وأرادت والدة كريستينا تقديم بلاغ عن شخص مفقود إلى الشرطة، لكن الفترة لم تكن كافية، لذلك بحث والد كريستينا في كل غرفة في المنزل، بينما كانت الأم تشتت انتباه مارك. وعندما وصل إلى غرفة الغسيل في الطابق السفلي رأى الأب خصلات شقراء من شعر كريستينا تبرز.
وقال صديق العائلة: «عندما فتحها ووجد رأسها المقطوع بالداخل ركض خارج باب المرآب وهو يصرخ وأخبر أحد المارة بالاتصال بالشرطة، قبل العودة إلى المنزل لمواجهة صهره، الذي أصيب بالذهول لأنه ربما لم يعتقد أن أحدًا سيجدها».
MENAFN17092024000055011008ID1108685205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.