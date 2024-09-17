بـعـد طـحـنـهـا فـي الـخلاط.. رأس ملكة جمال سويسرا في كيس قمامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كان‭ ‬الأب‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬الضحية‭ ‬في‭ ‬بينينجن،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بازل‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬مارك‭ ‬قام‭ ‬بتقطيع‭ ‬ابنته‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الغسيل‭ ‬باستخدام‭ ‬منشار‭ ‬كهربائي‭ ‬وسكين‭ ‬ومقص‭ ‬الحديقة‭. ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬بذلك‭ ‬بل‭ ‬أقدم‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬هرس‭ ‬أجزاء‭ ‬جسد‭ ‬كريستينا‭ ‬في‭ ‬خلاط‭ ‬يدوي‭ ‬وأذابه‭ ‬في‭ ‬حمض‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬بليك‭. ‬

ولم‭ ‬يدرك‭ ‬والد‭ ‬كريستينا‭ ‬أن‭ ‬شيئا‭ ‬مروعا‭ ‬قد‭ ‬حدث،‭ ‬فتناول‭ ‬العشاء‭ ‬مع‭ ‬أحفاده‭ ‬وتحدث‭ ‬إلى‭ ‬صهره‭ ‬مارك‭ ‬ريبن‭ (‬41‭ ‬عاما‭). ‬وتم‭ ‬تنبيه‭ ‬والدي‭ ‬كريستينا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬شيء‭ ‬خاطئ‭ ‬عندما‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬روضة‭ ‬أطفال‭ ‬حفيدتهم‭ ‬أن‭ ‬يلتقطوا‭ ‬الأطفال‭. ‬وعندما‭ ‬أوصلوا‭ ‬أحفادهم‭ ‬أصر‭ ‬مارك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬مكان‭ ‬كريستينا‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬أحيانا‭ ‬تغادر‭. ‬

وأرادت‭ ‬والدة‭ ‬كريستينا‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬شخص‭ ‬مفقود‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة،‭ ‬لكن‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كافية،‭ ‬لذلك‭ ‬بحث‭ ‬والد‭ ‬كريستينا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬غرفة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الأم‭ ‬تشتت‭ ‬انتباه‭ ‬مارك‭. ‬وعندما‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬الغسيل‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬رأى‭ ‬الأب‭ ‬خصلات‭ ‬شقراء‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬كريستينا‭ ‬تبرز‭. ‬

وقال‭ ‬صديق‭ ‬العائلة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬فتحها‭ ‬ووجد‭ ‬رأسها‭ ‬المقطوع‭ ‬بالداخل‭ ‬ركض‭ ‬خارج‭ ‬باب‭ ‬المرآب‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬وأخبر‭ ‬أحد‭ ‬المارة‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة،‭ ‬قبل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬لمواجهة‭ ‬صهره،‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بالذهول‭ ‬لأنه‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬أحدًا‭ ‬سيجدها‮»‬‭.‬