سوزوكي تعيد افتتاح معرضها في الخميس وتطلق نسختين من سويفت 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

افتتحت

شركة‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬وأولاده‭ ‬للسيارات‭ ‬معرضها‭ ‬الأعرق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخميس،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجديده‭ ‬بالكامل‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬أحدث‭ ‬طراز‭ ‬سوزوكي‭ ‬سويفت‭ ‬الجديدة‭ ‬كلياً‭ ‬بنسختي‭ ‬بنزين‭ ‬وهايبرد‭.‬

بدوره،‭ ‬عبر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬أحمد‭ ‬جلال‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بإعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬أقدم‭ ‬معرض‭ ‬لسوزوكي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬معلما‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬معرض‭ ‬سوزوكي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخميس‭ ‬يقع‭ ‬معرض‭ ‬آخر‭ ‬للعلامة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المعامير‭.‬

وكشف‭ ‬أحمد‭ ‬عن‭ ‬تجديد‭ ‬مركزي‭ ‬خدمات‭ ‬سوزوكي‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الخميس‭ ‬وسترة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬جمال‭ ‬السيد‭: ‬‮«‬انضم‭ ‬فريق‭ ‬صيانة‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬منطقة‭ ‬الخميس‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬مركزي‭ ‬الخدمات‭ ‬تم‭ ‬تدريبها‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬لاستقبال‭ ‬المركبات‭.‬

ويأتي‭ ‬طراز‭ ‬سويفت‭ ‬2025‭ ‬بتصميم‭ ‬شبابي‭ ‬عصري‭ ‬يناسب‭ ‬تطلعات‭ ‬الشباب‭ ‬وطلاب‭ ‬الجامعة،‭ ‬وبمواصفات‭ ‬فريدة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭.‬

وتتسع‭ ‬مقصورة‭ ‬السيدان‭ ‬لعدد‭ ‬5‭ ‬مقاعد‭ ‬غطيت‭ ‬بكسوة‭ ‬القماش‭. ‬وتضم‭ ‬المقصورة‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬سوزوكي‭ ‬سويفت‭ ‬الجديدة‭ ‬شاشة‭ ‬عرض‭ ‬قياس‭ ‬9‭ ‬بوصات،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬متطورة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الميزات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والمعلوماتية‭ ‬بسهولة‭.‬

كما‭ ‬أولت‭ ‬سوزوكي‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬السلامة،‭ ‬حيث‭ ‬زودت‭ ‬السيارة‭ ‬بأنظمة‭ ‬أمان‭ ‬متطورة‭ ‬تشمل‭ ‬نظام‭ ‬مراقبة‭ ‬انتباه‭ ‬السائق،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬دعم‭ ‬المكابح‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬احتمالية‭ ‬الحوادث،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬بنظام‭ ‬دعم‭ ‬الثبات‭ ‬لضمان‭ ‬قيادة‭ ‬آمنة‭ ‬وثابتة‭ ‬للعميل‭ ‬وحساسات‭ ‬خلفية‭ ‬وكاميرات‭ ‬360‭ ‬درجة‭.‬

أقيم‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سوزوكي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخميس‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬جمال‭ ‬السيد،‭ ‬ووفد‭ ‬من‭ ‬سوزوكي‭ ‬اليابان‭ ‬والهند‭ ‬ماروتي‮

‬أنيل‭ ‬سايني‭ ‬مدير‭ ‬القسم،‭ ‬وأنجول‭ ‬جوبتا‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬وأرفيند‭ ‬شارما‭ ‬المدير‭ ‬الاقليمي‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭. ‬