سوزوكي تعيد افتتاح معرضها في الخميس وتطلق نسختين من سويفت 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمد سرحان
افتتحت
شركة محمد جلال وأولاده للسيارات معرضها الأعرق في منطقة الخميس، الذي تم تجديده بالكامل أمس الثلاثاء (17 سبتمبر 2024)، في الوقت الذي كشفت النقاب عن أحدث طراز سوزوكي سويفت الجديدة كلياً بنسختي بنزين وهايبرد.
بدوره، عبر المدير التنفيذي للشركة أحمد جلال عن سعادته بإعادة افتتاح أقدم معرض لسوزوكي في البحرين، الذي يعد معلما بارزا في المنطقة. وإلى جانب معرض سوزوكي في منطقة الخميس يقع معرض آخر للعلامة في منطقة المعامير.
وكشف أحمد عن تجديد مركزي خدمات سوزوكي في منطقتي الخميس وسترة، مؤكدا تلبية تطلعات الزبائن في كافة مناطق البحرين.
وقال المدير العام للشركة جمال السيد: «انضم فريق صيانة جديد إلى مركز خدمات منطقة الخميس»، مبينا أن فرق الصيانة في مركزي الخدمات تم تدريبها بشكل مكثف لاستقبال المركبات.
ويأتي طراز سويفت 2025 بتصميم شبابي عصري يناسب تطلعات الشباب وطلاب الجامعة، وبمواصفات فريدة تلبي احتياجات السائقين في مختلف الفئات.
وتتسع مقصورة السيدان لعدد 5 مقاعد غطيت بكسوة القماش. وتضم المقصورة الأمامية في سوزوكي سويفت الجديدة شاشة عرض قياس 9 بوصات، ما يوفر تجربة متطورة وسهلة الاستخدام، مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات الترفيهية والمعلوماتية بسهولة.
كما أولت سوزوكي اهتماماً خاصاً لأنظمة السلامة، حيث زودت السيارة بأنظمة أمان متطورة تشمل نظام مراقبة انتباه السائق، الذي يساعد على تعزيز الوعي أثناء القيادة، بالإضافة إلى نظام دعم المكابح الذي يسهم في تقليل احتمالية الحوادث، كما تم تجهيزها بنظام دعم الثبات لضمان قيادة آمنة وثابتة للعميل وحساسات خلفية وكاميرات 360 درجة.
أقيم حفل الإطلاق في معرض سوزوكي بمنطقة الخميس بحضور المدير التنفيذي للشركة أحمد جلال، والمدير العام جمال السيد، ووفد من سوزوكي اليابان والهند ماروتي
أنيل سايني مدير القسم، وأنجول جوبتا مساعد المدير العام، وأرفيند شارما المدير الاقليمي وأعضاء من فريق العمل.
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