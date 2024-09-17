اليابان تحطم رقما قياسيا جديدا.. أكثر من 95 ألف معمر غالبيتهم من النساء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

وتسلط‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الديموغرافية‭ ‬البطيئة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬وانخفاض‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭. ‬

وبدءا‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬المعمرين‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬95119‭ ‬شخصا،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بـ2980‭ ‬شخصا‭ ‬مقارنة‭ ‬بأرقام‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬بينهم‭ ‬83958‭ ‬امرأة‭ ‬و11161‭ ‬رجلا،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬نشرتها‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬والاتصالات‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بلغ‭ ‬36‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬ياباني،‭ ‬أو‭ ‬29‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السكان‭. ‬ومع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬تتصدر‭ ‬اليابان‭ ‬قائمة‭ ‬تضم‭ ‬200‭ ‬دولة‭ ‬ومنطقة‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬بحسب‭ ‬الوزارة‭. ‬

وبعد‭ ‬وفاة‭ ‬صاحبة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬لأكبر‭ ‬معمرة‭ ‬ماريا‭ ‬برانياس‭ ‬موريرا‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬117‭ ‬عاما‭ ‬باتت‭ ‬امرأة‭ ‬يابانية‭ ‬راهنا‭ ‬أكبر‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وأصبحت‭ ‬توميكو‭ ‬إيتوكا،‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مايو‭ ‬1908‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عمرها‭ ‬حاليا‭ ‬116‭ ‬عاما،‭ ‬العميدة‭ ‬الجديدة‭ ‬للبشرية،‭ ‬بحسب‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جيرونتولوجي‭ ‬ريسيرتش‭ ‬غروب‮»‬‭ ‬الأمريكية‭. ‬