اليابان تحطم رقما قياسيا جديدا.. أكثر من 95 ألف معمر غالبيتهم من النساء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حطمت اليابان رقما قياسيا جديدا في طول العمر، إذ باتت تضم أكثر من 95 ألف شخص يبلغون مائة سنة أو أكثر، نحو 90
% منهم نساء، بحسب بيانات صادرة عن الحكومة أمس الثلاثاء.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأزمة الديموغرافية البطيئة التي يواجهها رابع أكبر اقتصاد في العالم، مع ارتفاع نسبة الشيخوخة وانخفاض عدد السكان.
وبدءا من مطلع سبتمبر أصبح عدد المعمرين في اليابان 95119 شخصا، أي أكثر بـ2980 شخصا مقارنة بأرقام العام الفائت، بينهم 83958 امرأة و11161 رجلا، وفق بيان لوزارة الصحة.
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات يوم الأحد أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 36.25 مليون ياباني، أو 29.3 % من السكان. ومع هذه النسبة تتصدر اليابان قائمة تضم 200 دولة ومنطقة يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، بحسب الوزارة.
وبعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابق لأكبر معمرة ماريا برانياس موريرا الشهر الفائت عن 117 عاما باتت امرأة يابانية راهنا أكبر شخص على قيد الحياة في العالم.
وأصبحت توميكو إيتوكا، المولودة في 23 مايو 1908 التي يبلغ عمرها حاليا 116 عاما، العميدة الجديدة للبشرية، بحسب مجموعة «جيرونتولوجي ريسيرتش غروب» الأمريكية.
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