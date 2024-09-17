جلاسكو تنال الدعم لاستضافة ألعاب الكومنولث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جلاسكو - (د ب أ): منحت الحكومة الاسكتلندية الضوء الأخضر للعاصمة جلاسكو للمضي قدما في مساعي استضافة دورة ألعاب الكومنولث .2026
وأعلنت الجهات المعنية باستضافة دورة ألعاب الكومنولث في اسكتلندا
في أبريل الماضي أنها وضعت مقترحا «فعالا من حيث التكلفة» لاستضافة دورة الألعاب، بعد الإعلان في يوليو 2023 عن انسحاب ولاية فيكتوريا الأسترالية من استضافة الدورة.
وحصل مقترح استضافة دورة ألعاب الكومنولث 2026 أمس الثلاثاء على دعم الحكومة الاسكتلندية، مما يفتح الباب أمام الإعلان بشكل رسمي عن استضافة جلاسكو دورة الألعاب، خلال الأسبايع المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإنه من المقرر تقليص فعاليات دورة ألعاب الكومنولث، بحيث تشهد مشاركة بين عشرة و13 رياضة في المستقبل، مقارنة بـ19 رياضة في دورة برمنجهام .2022
ورحب كريس جينكينز رئيس اتحاد ألعاب الكومنولث بقرار حكومة اسكتلندا بدعم استضافة جلاسكو لدورة الألعاب.
وقال جينكينز «لقد عملنا مع ألعاب الكومنولث الاسكتلندية والحكومة الاسكتلندية لعدة أشهر، ويسعدنا أن نسمع أن ألعاب الكومنولث الاسكتلندية تلقت تأكيدا على الدعم من الحكومة لتمكينها من المضي قدما في ملف استضافة دورة الألعاب في عام 2026.
وأضاف «نعتقد أن جلاسكو 2026 ستكون خطوة أولى مهمة في التزامنا بإعادة ضبط وإعادة صياغة ألعاب الكومنولث كنموذج مستدام جرى تأسيسه،
بهدف خفض التكاليف وإلهام الرياضيين وينال إعجاب المدن المضيفة والاتحادات الدولية.
MENAFN17092024000055011008ID1108685202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.