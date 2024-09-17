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جلاسكو تنال الدعم لاستضافة ألعاب الكومنولث

9/17/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جلاسكو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬منحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للعاصمة‭ ‬جلاسكو‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ .‬2026

وأعلنت‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬باستضافة‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭
‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬وضعت‭ ‬مقترحا‭ ‬‮«‬فعالا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة‮»‬‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب،‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬الأسترالية‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭.‬

وحصل‭ ‬مقترح‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬2026‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسكتلندية،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬الإعلان‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬جلاسكو‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب،‭ ‬خلال‭ ‬الأسبايع‭ ‬المقبلة‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تقليص‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث،‭ ‬بحيث‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬بين‭ ‬عشرة‭ ‬و13‭ ‬رياضة‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ19‭ ‬رياضة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬برمنجهام‭ .‬2022

ورحب‭ ‬كريس‭ ‬جينكينز‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬بقرار‭ ‬حكومة‭ ‬اسكتلندا‭ ‬بدعم‭ ‬استضافة‭ ‬جلاسكو‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭.‬

وقال‭ ‬جينكينز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬والحكومة‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬لعدة‭ ‬أشهر،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬أن‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬تلقت‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬استضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬جلاسكو‭ ‬2026‭ ‬ستكون‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬التزامنا‭ ‬بإعادة‭ ‬ضبط‭ ‬وإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬ألعاب‭ ‬الكومنولث‭ ‬كنموذج‭ ‬مستدام‭ ‬جرى‭ ‬تأسيسه،‭ ‬‮
‬بهدف‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف‭ ‬وإلهام‭ ‬الرياضيين‭ ‬وينال‭ ‬إعجاب‭ ‬المدن‭ ‬المضيفة‭ ‬والاتحادات‭ ‬الدولية‭.‬


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