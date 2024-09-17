((نيوم)) للألعاب الشاطئية الثالثة تنطلق نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض - (د ب أ): أعلنت نيوم السعودية تنظيمها للنسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية في الفترة من 3 إلى 23 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 من الرياضيين العالميين والمدربين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أمس الثلاثاء أن نسخة العام الجاري من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية تشهد تنظيم العديد من الفعاليات وهي «سوبرتري نيوم» للترايثلون في 3 نوفمبر، و«الجولة العالمية فيبا 3×3 لكرة السلة نيوم 2024»، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، التي ستقام بين 7 و9 نوفمبر، و«نيوم ماسترز لرياضة التسلق» في الفترة بين 11 و13 نوفمبر، و«كأس نيوم لكرة القدم الشاطئية» في الفترة بين 13 و16 نوفمبر، وسباق «نيوم تيتان الصحراوي للدراجات» في الفترة بين 18 و22 نوفمبر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك فعالية سادسة تنضم للمرة الأولى إلى فعاليات البطولة، هي «كأس نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة 2024»، التي تستضيف نخبة من السباحين العالميين الذين يتنافسون في مياه البحر الأحمر يومي 22 و23 نوفمبر، في ختام فعاليات البطولة.
وقالت جان باترسون رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: «تشهد النسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية مشاركة رياضيين حائزين على ميداليات من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».
وأضافت: «مع إضافة الفعالية الجديدة (كأس نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة 2024) الجديدة، إلى جانب تجهيز موقعين متكاملين في خليج نيوم وصحراء بجدة، فإننا نتطلع إلى تقديم تجربة مثيرة للرياضيين والمشجعين على حد سواء، كما يؤكد هذا الحدث التزامنا بالعمل على ترسيخ مكانة نيوم بكونها وجهة عالمية للرياضة، مع تسليط الضوء على مناظرها الطبيعية الملائمة لمختلف أنواع الرياضة».
ويشارك في بطولة هذا العام نخبة من أبطال العالم والرياضيين الأولمبيين، حيث تستضيف كلا من: كاساندرا بوجراند وأليكس يي (الترايثلون)، وورثي دي يونج (كرة السلة 3 x 3)، وفيدريك ليوناردو (تسلق السرعة)، الحاصلين على الميدالية الذهبية الأولمبية.
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