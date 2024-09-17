Wednesday, 18 September 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((نيوم)) للألعاب الشاطئية الثالثة تنطلق نوفمبر

9/17/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلنت‭ ‬نيوم‭ ‬السعودية‭ ‬تنظيمها‭ ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬العالميين‭ ‬والمدربين‭ ‬وأعضاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬تشهد‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬سوبرتري‭ ‬نيوم‮»‬‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬فيبا‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬نيوم‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و9‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«نيوم‭ ‬ماسترز‭ ‬لرياضة‭ ‬التسلق‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و13‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«كأس‭ ‬نيوم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وسباق‭ ‬‮«‬نيوم‭ ‬تيتان‭ ‬الصحراوي‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و22‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬سادسة‭ ‬تنضم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة،‭ ‬هي‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬نيوم‭ ‬وورلد‭ ‬أكواتيكس‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السباحين‭ ‬العالميين‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬يومي‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭.‬

وقالت‭ ‬جان‭ ‬باترسون‭ ‬رئيسة‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬نيوم‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬مشاركة‭ ‬رياضيين‭ ‬حائزين‭ ‬على‭ ‬ميداليات‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬الفعالية‭ ‬الجديدة‭ (‬كأس‭ ‬نيوم‭ ‬وورلد‭ ‬أكواتيكس‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024‭) ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجهيز‭ ‬موقعين‭ ‬متكاملين‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬نيوم‭ ‬وصحراء‭ ‬بجدة،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مثيرة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التزامنا‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬نيوم‭ ‬بكونها‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للرياضة،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مناظرها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الملائمة‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬والرياضيين‭ ‬الأولمبيين،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬كاساندرا‭ ‬بوجراند‭ ‬وأليكس‭ ‬يي‭ (‬الترايثلون‭)‬،‭ ‬وورثي‭ ‬دي‭ ‬يونج‭ (‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭)‬،‭ ‬وفيدريك‭ ‬ليوناردو‭ (‬تسلق‭ ‬السرعة‭)‬،‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭.‬

MENAFN17092024000055011008ID1108685201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث