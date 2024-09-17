((نيوم)) للألعاب الشاطئية الثالثة تنطلق نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬تشهد‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬سوبرتري‭ ‬نيوم‮»‬‭ ‬للترايثلون‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬فيبا‭ ‬3×3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬نيوم‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و9‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«نيوم‭ ‬ماسترز‭ ‬لرياضة‭ ‬التسلق‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و13‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و«كأس‭ ‬نيوم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و16‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وسباق‭ ‬‮«‬نيوم‭ ‬تيتان‭ ‬الصحراوي‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و22‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬سادسة‭ ‬تنضم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة،‭ ‬هي‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬نيوم‭ ‬وورلد‭ ‬أكواتيكس‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السباحين‭ ‬العالميين‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬يومي‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬نوفمبر،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭.‬

وقالت‭ ‬جان‭ ‬باترسون‭ ‬رئيسة‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬نيوم‭: ‬‮«‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬مشاركة‭ ‬رياضيين‭ ‬حائزين‭ ‬على‭ ‬ميداليات‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬الفعالية‭ ‬الجديدة‭ (‬كأس‭ ‬نيوم‭ ‬وورلد‭ ‬أكواتيكس‭ ‬للسباحة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024‭) ‬الجديدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجهيز‭ ‬موقعين‭ ‬متكاملين‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬نيوم‭ ‬وصحراء‭ ‬بجدة،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مثيرة‭ ‬للرياضيين‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التزامنا‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬نيوم‭ ‬بكونها‭ ‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للرياضة،‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مناظرها‭ ‬الطبيعية‭ ‬الملائمة‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬والرياضيين‭ ‬الأولمبيين،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬كاساندرا‭ ‬بوجراند‭ ‬وأليكس‭ ‬يي‭ (‬الترايثلون‭)‬،‭ ‬وورثي‭ ‬دي‭ ‬يونج‭ (‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3 x 3‭)‬،‭ ‬وفيدريك‭ ‬ليوناردو‭ (‬تسلق‭ ‬السرعة‭)‬،‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭.‬