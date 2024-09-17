((انفصال))

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9/17/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬‮«‬قررت‭ ‬شركة‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬رسميا‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو،‭ ‬مثمنين‭ ‬له‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ومتمنين‭ ‬له‭ ‬التوفيق”‭.‬

وعمل‭ ‬كاسترو‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬لفريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬خلفا‭ ‬للمدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬جارسيا،‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ولكن‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الهلال،‭ ‬وخسر‭ ‬مجددا‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬4‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬السعودي‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

ورحل‭ ‬لويس‭ ‬كاسترو‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬بعد‭ ‬62‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬خلالها‭ ‬44‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬تعادلا‭ ‬و7‭ ‬هزائم،‭ ‬وسجل‭ ‬الفريق‭ ‬160‭ ‬هدفا‭ ‬مقابل‭ ‬73‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬للمدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬1‭/‬1‭
‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وبدأ‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بنتائج‭ ‬متذبذبة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬مكتفيا‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬مقابل‭ ‬تعادلين‭ ‬ليجمع‭ ‬خمس‭ ‬نقاط،‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭. ‬

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