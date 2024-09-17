((انفصال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض - (د ب أ) : أعلن نادي النصر السعودي الاستغناء عن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أمس الثلاثاء.
وكتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) «قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاسترو، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع الفريق، ومتمنين له التوفيق”.
وعمل كاسترو مديرا فنيا لفريق النصر السعودي منذ صيف العام الماضي 2023 خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا، وقاد الفريق للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم مطلع الموسم الماضي.
ولكن فريق النصر حل ثانيا في جدول ترتيب الدوري السعودي بالموسم الماضي كما خسر بركلات الترجيح نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الهلال، وخسر مجددا أمام الهلال بنتيجة 1/4 في كأس السوبر السعودي مطلع الموسم الجاري.
ورحل لويس كاسترو عن النصر بعد 62 مباراة مع الفريق حقق خلالها 44 فوزا مقابل 11 تعادلا و7 هزائم، وسجل الفريق 160 هدفا مقابل 73 هدفا في مرماه.
وكان آخر ظهور للمدرب البرتغالي مع النصر خلال مباراة الشرطة العراقي التي انتهت بالتعادل 1/1
الإثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وبدأ فريق النصر مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم بنتائج متذبذبة في أول ثلاث جولات مكتفيا بفوز وحيد مقابل تعادلين ليجمع خمس نقاط، محتلا المركز السابع.
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