سيتي مستعد للقاء إنتر.. وسان جيرمان لانطلاقة إيجابية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الإنجليزي‭ ‬والإيطالي‭ ‬بعد‭ ‬لقائهما‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬سيتي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وتتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسيكون‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬جذري‭ ‬حيث‭ ‬توسعت‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬بنظام‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬يخوض‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬مع‭ ‬ثماني‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬بواقع‭ ‬أربع‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ومثلها‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭.‬

هذا‭ ‬التغيير‭ ‬لم‭ ‬يعجب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬السويسري‭ ‬مانويل‭ ‬أكانجي‭ ‬مدافع‭ ‬سيتي،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬يشهد‭ ‬أيضا‭ ‬مشاركة‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بنظامه‭ ‬الجديد‭ ‬الموسّع‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

قال‭: ‬‮«‬الأمور‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭. ‬نلعب‭ ‬ضد‭ ‬فرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬ثم‭ ‬إن‭ ‬إنتر‭ ‬لا‭ ‬يواجه‭ ‬نفس‭ ‬خصومنا‭. ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬المسابقة‭ ‬أكبر،‭ ‬وهناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ابن‭ ‬الـ29‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬ثم‭ ‬لدينا‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬إنها‭ ‬مباراة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬صعب‭ ‬للغاية،‭ ‬لا‭ ‬نفكر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬متى‭ ‬سنأخذ‭ ‬إجازات؟‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭. ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬محظوظين،‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬أسبوعين،‭ ‬ثم‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬العودة‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭. ‬لا‭ ‬نهاية‭ ‬لهذا‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستسير‭ ‬الأمور‭. ‬ربما‭ ‬سأعتزل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثلاثين‭!‬‮»‬‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شكواه،‭ ‬يستمتع‭ ‬أكانجي‭ ‬بفرصة‭ ‬لقاء‭ ‬إنتر‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬التتويج‭ ‬بثلاثية‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2021‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭.‬

علّق‭ ‬أكانجي‭: ‬‮«‬أتطلّع‭ ‬للمباراة،‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬الصيغة‭ ‬الجديدة‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الصيغة‭ ‬القديمة‭ ‬كانت‭ ‬أفضل‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نواجه‭ ‬أقوى‭ ‬الفرق‭ ‬ونبدأ‭ ‬بمواجهة‭ ‬رائعة‭ ‬أمام‭ ‬إنتر‭. ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬تواجهنا‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬لذا‭ ‬كانت‭ ‬ذكريات‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬المتوّج‭ ‬لاحقا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

ويبدو‭ ‬المهاجم‭ ‬النرويجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬أحواله‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هدف‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬النمسا‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭: ‬‮«‬دخل‭ ‬رودري‭ ‬ولعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭. ‬خاض‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ ‬وسألته‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬جيد‭. ‬إنه‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬انطلاقة‭ ‬إنتر‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ولو‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر،‭ ‬لكنه‭ ‬تعثّر‭ ‬أمام‭ ‬مونتسا‭ ‬وجنوى‭.‬

وتبقى‭ ‬عودة‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬ستيفان‭ ‬دي‭ ‬فري‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬ومشاركته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬النقطة‭ ‬الإيجابية‭ ‬الأبرز‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭.‬

سان‭ ‬جرمان‭ ‬يتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬انطلاقة‭ ‬إيجابية‭ ‬

لم‭ ‬يتحقق‭ ‬حلم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بالتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بصيغته‭ ‬السابقة،‭ ‬وهو‭ ‬يتطلّع‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬الجديدة‭ ‬الفرج‭ ‬للنادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بأربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬وسيكون‭ ‬ضيفه‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬اختباره‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭.‬

كان‭ ‬الفريق‭ ‬المملوك‭ ‬قطريا‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬بريست‭ ‬وليل‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬وكلاهما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

قال‭ ‬المدرب‭ ‬إنريكي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭: ‬‮«‬سيلعبون‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬لذا‭ ‬نحن‭ ‬نتوقّع‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقة‭ ‬ومن‭ ‬المشوّق‭ ‬دائما‭ ‬لعب‭ ‬مباريات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬الفريق‭ ‬الباريسي‭ ‬أن‭ ‬يُسجّل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬رقما‭ ‬سلبيا‭ ‬تاريخيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ (‬امتدادا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭)‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬إنريكي‭ ‬سجل‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رحيل‭ ‬نجمه‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الصيف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬الحارس‭ ‬الإيطالي‭ ‬جانلويجي‭ ‬دورناروما‭ ‬بسبب‭ ‬انزعاج‭ ‬عضلي‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬الأيمن‭.‬

أما‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فيشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬هدّافه‭ ‬الأوكراني‭ ‬أرتيم‭ ‬دوفبيك‭ ‬لروما‭ ‬الإيطالي،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أليكس‭ ‬غارسيا‭ ‬لباير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭.‬

بدوره،‭ ‬يلعب‭ ‬الوصيف‭ ‬دورتموند‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬للمدرب‭ ‬الجديد‭ ‬نوري‭ ‬شاهين‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭.‬

وكان‭ ‬الفريق‭ ‬بدأ‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬بتحقيق‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ويأمل‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مواجهات‭ ‬تعادلا‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭.‬

ويلعب‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعد‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬وستكون‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني،‭ ‬فيما‭ ‬يحلّ‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي،‭ ‬ويستضيف‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬سلوفان‭ ‬براتيسلافا‭ ‬السلوفاكي‭.‬