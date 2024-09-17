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حبس قائد سيارة بدون لوحات استعرض بها وعرّض الأرواح للخطر

9/17/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المرور‭ ‬بأن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬رصدت‭ ‬مقطعاً‭ ‬مرئياً‭ ‬متداولاً‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬سيارة‭ ‬خاصة‭ ‬بدون‭ ‬لوحات،‭ ‬ويقوم‭ ‬سائقها‭ ‬بالاستعراض‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬الأرواح‭ ‬والأموال‭ ‬للخطر‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬الإزعاج،‭ ‬وقد‭ ‬كشفت‭ ‬التحريات‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬المتهم‭. ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬بالواقعة،‭ ‬فاطلعت‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬المسجل‭ ‬للواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬اعترف‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬المرور‭.‬

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