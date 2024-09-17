حبس قائد سيارة بدون لوحات استعرض بها وعرّض الأرواح للخطر

حبس قائد سيارة بدون لوحات استعرض بها وعرّض الأرواح للخطر
التاريخ
9/17/2024 7:12:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح المحامي العام رئيس نيابة المرور بأن الإدارة العامة للمرور رصدت مقطعاً مرئياً متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه سيارة خاصة بدون لوحات، ويقوم سائقها بالاستعراض بها على نحو من شأنه تعريض الأرواح والأموال للخطر فضلا عن التسبب في الإزعاج، وقد كشفت التحريات عن شخصية المتهم. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ بالواقعة، فاطلعت على المقطع المسجل للواقعة، واستجوبت المتهم الذي اعترف بما نسب إليه، ومن ثم أمرت بإحالته إلى محكمة المرور.
MENAFN17092024000055011008ID1108685197
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.